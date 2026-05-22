Baghaei: gli scambi con il negoziatore pachistano non garantiscono un accordo con gli Stati Uniti

ROMA, 22 MAG – Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha messo in chiaro che non si può parlare di un’intesa vicina con gli Stati Uniti. La dichiarazione, riportata da Iran International, è stata pronunciata da Esmail Baghaei e sottolinea come i recenti contatti non rappresentino un punto di arrivo, ma piuttosto la prosecuzione di una dinamica già in corso.

Questo messaggio ufficiale prova a ridimensionare le attese su possibili sviluppi rapidi e a ricollocare i colloqui all’interno di un più ampio quadro negoziale.

Gli scambi con il capo negoziatore pachistano, Asim Munir, sono diventati più frequenti nelle ultime settimane, ma secondo Teheran rimangono parte dello stesso percorso diplomatico. La nota ufficiale evita di indicare tempistiche o passi avanti decisivi, preferendo parlare di continuità nelle interlocuzioni.

In questo contesto il termine imminente viene respinto come descrizione accurata dello stato delle trattative, lasciando aperta la possibilità che servano ulteriori tappe e chiarimenti prima di giungere a qualsiasi tipo di accordo.

Dichiarazione ufficiale e tono della comunicazione

La comunicazione del ministero evidenzia un approccio prudente: il portavoce non ha negato l’esistenza di contatti ma ha chiarito che non sono la prova di un cambiamento di fase.

Usando parole misurate, Teheran ha voluto specificare che l’aumento della frequenza degli incontri non equivale a una conclusione rapida delle negoziazioni con gli Stati Uniti. Tale precisione verbale cerca di arginare speculazioni mediatiche e di gestione delle aspettative internazionali, ribadendo il valore del tempo diplomatico nei processi complessi.

La scelta delle parole: perché conta

Nel lessico della diplomazia ogni parola viene pesata: definire qualcosa «imminente» implica una certezza che Teheran non ha voluto assumersi. Il riferimento del portavoce al fatto che gli scambi rappresentano la «continuazione dello stesso processo diplomatico» serve a rimarcare che non esiste, per il momento, alcuna rottura o salto qualitativo nelle trattative. La terminologia usata è quindi funzionale a riportare la discussione su un terreno di gradualità e cautela.

La natura degli scambi con il mediatore pachistano

Il ruolo attribuito a Asim Munir è quello di facilitatore di contatti, non di firmatario di intese. I frequenti colloqui con il capo negoziatore pachistano sono descritti come tappe operative all’interno di un itinerario diplomatico che include più attori e più livelli di interlocuzione. Questa dinamica mette in evidenza come la mediazione possa accelerare il dialogo senza però garantire, di per sé, una rapida conclusione delle questioni più complesse tra Iran e Stati Uniti.

Continuità più che svolta

La definizione di «continuazione» implica che non ci sono cambi strutturali nel mandato negoziale o nelle condizioni poste dalle parti. È una lettura che privilegia la stabilità dei processi rispetto all’enfasi su eventuali breakthrough. In termini pratici, significa che gli incontri possono intensificarsi mantenendo però lo stesso scopo e lo stesso orizzonte temporale iniziale, senza trasformarsi automaticamente in fasi finali di un negoziato.

Prospettive e possibili sviluppi futuri

Alla luce delle precisazioni di Teheran, lo scenario più plausibile resta quello di un proseguimento graduale delle interlocuzioni, con oscillazioni nell’intensità dei contatti ma senza certezze sulla conclusione. L’assenza di una dichiarazione che parli di intesa imminente lascia spazio a una serie di passaggi intermedi che potranno richiedere tempo, verifica e ulteriori consultazioni multilaterali. Il ruolo dei mediatori e dei canali informali rimarrà centrale, così come la gestione attenta della comunicazione pubblica.

In conclusione, la nota di Esmail Baghaei rappresenta un invito alla cautela: sebbene gli scambi con il mediatore pachistano siano aumentati, essi non certificano un accordo vicino. La situazione è descritta come una prosecuzione del processo diplomatico, dove ogni passo sarà valutato in funzione delle esigenze politiche e di sicurezza delle parti coinvolte.