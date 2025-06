Grave incendio a Cattolica: albergo in fiamme, vigili del fuoco in azione

Questa mattina, 23 giugno, un incendio ha colpito l’Hotel Hawaii di Cattolica, in via Venezia, chiuso da tempo. Vigili del fuoco in azione.

Questa mattina, un violento incendio ha coinvolto l’Hotel Hawaii di Cattolica, struttura ormai chiusa da tempo e situata in via Venezia. Le fiamme, divampate rapidamente, hanno richiesto un intervento urgente e massiccio da parte dei vigili del fuoco, impegnati a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area circostante.

Grave incendio a Cattolica: albergo devastato dalle fiamme

Nelle prime ore di questa mattina, un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nell’ex Hotel Hawaii, situato in via Venezia a Cattolica, nel Riminese. La struttura, attualmente chiusa al pubblico, ospitava i proprietari, che sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso per accertamenti legati all’inalazione di fumo.

Le prime ricostruzioni indicano che le fiamme siano nate per cause accidentali e si siano rapidamente propagate ai piani inferiori, causando danni ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area, mentre sono ancora in corso le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

Sono state impiegate sette squadre di pompieri, con rinforzi dal comando provinciale di Pesaro, per un totale di 27 unità. Attualmente sono attivi sette mezzi per completare le operazioni di spegnimento e procedere alla bonifica dell’area. Per motivi di sicurezza, è stato temporaneamente chiuso il tratto di strada tra via Venezia e via Milano, mentre via del Prete è stata riaperta al traffico.

Grave incendio a Cattolica: la nota del Comune

Il Comune di Cattolica, tramite un post sulla propria pagina Facebook, ha invitato i residenti nelle vicinanze a mantenere le finestre chiuse per precauzione. L’amministrazione ha inoltre precisato che i due proprietari presenti all’interno non sono rimasti feriti, ma sono stati comunque trasferiti in ospedale per controlli sanitari.