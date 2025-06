Venerdì 13 giugno, un imponente incendio ha avvolto un grattacielo di 67 piani nel cuore di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Le fiamme, visibili a grande distanza, hanno rapidamente interessato gran parte dell’edificio, creando scene di grande spettacolarità e preoccupazione.

Un vasto incendio ha avvolto un edificio di 67 piani a Dubai Marina venerdì, costringendo le autorità a evacuare 3.820 persone.

Secondo quanto riportato dal Khaleej Times, molti residenti hanno denunciato il malfunzionamento degli allarmi antincendio, venendo a conoscenza del rogo solo dopo aver percepito odore di fumo o ricevuto chiamate da conoscenti.

Il fumo denso ha invaso le scale, obbligando alcuni a utilizzare gli ascensori per uscire. Numerosi abitanti sono rimasti fuori dall’edificio per tutta la notte, prima di riuscire a trovare un alloggio temporaneo.

La Protezione Civile di Dubai, le ambulanze e la polizia sono stati elogiati per l’intervento tempestivo e l’assistenza fornita. Il rogo è durato circa sei ore.

L’incendio è divampato nella tarda serata di venerdì ai piani alti della Tiger Tower, conosciuta anche come Marina Pinnacle, per poi propagarsi su più livelli del grattacielo.

Le squadre specializzate della Protezione Civile di Dubai sono intervenute tempestivamente, lavorando senza sosta durante la notte per contenere le fiamme. Fortunatamente, non sarebbero stati segnalati feriti. Al momento, le cause dell’incendio rimangono sconosciute, e la Protezione Civile è stata contattata per ulteriori informazioni.

Le autorità stanno inoltre collaborando con il costruttore dell’edificio per garantire sistemazioni temporanee ai residenti evacuati.

Following the containment of the fire and the safe evacuation of all residents, the smoke currently visible at the site is due to ongoing cooling operations as part of the firefighting process. Control measures remain in place and the situation is fully managed by the… pic.twitter.com/53vYEwyu1t

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 14, 2025