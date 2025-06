Un vasto incendio ha colpito nel pomeriggio l’azienda agricola PAF, realtà nota per la lavorazione di prodotti agricoli e materiali plastici. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, supportati dai Nuclei NBCR specializzati nella gestione di sostanze pericolose.

Spaventoso incendio con esplosione in un’azienda agricola

L’incendio

ha generato una densa nube di fumo visibile da chilometri di distanza, suscitando preoccupazione tra la popolazione locale e mettendo a dura prova le squadre di emergenza impegnate nello spegnimento e nel contenimento del rogo.

Secondo le prime analisi condotte dai tecnici e dai Vigili del Fuoco, l’incendio sarebbe stato causato da un corto circuito in una delle celle frigorifere dell’impianto. La deflagrazione ha provocato un incendio che ha coinvolto una parte della struttura, generando una colonna di fumo denso e nero.

L’area è stata immediatamente messa in sicurezza, mentre le squadre di soccorso sono state per ore impegnate nelle complesse operazioni di spegnimento e bonifica. Rimane alta la vigilanza sugli eventuali impatti ambientali: al momento non sono state rilevate tracce di sostanze tossiche nell’aria, ma sono in corso analisi approfondite da parte di ARTA e ASL per garantire la sicurezza della popolazione.

I responsabili della PAF collaborano con le autorità per chiarire l’incidente e valutare i danni. L’azienda ha avviato le procedure di emergenza e garantirà la massima trasparenza.

Incendio ed esplosione nell’azienda agricola PAF: nessun ferito, la nota del Comune

Non si registrano feriti né vittime, ma le prime testimonianze e immagini raccontano di un boato intenso e di un vasto fronte di fiamme che ha rapidamente avvolto l’area industriale.

Il Comune ha emesso un avviso ai cittadini, invitandoli a tenere le finestre chiuse e a non usare i condizionatori fino a nuove comunicazioni. Per precauzione, è consigliato anche allontanarsi dalla zona di Strada 43. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza pubblica e ambientale.