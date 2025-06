Questa mattina un incendio ha colpito il polo universitario del Riello a Viterbo, sede dell’Università della Tuscia, generando momenti di grande apprensione. Le fiamme, divampate in modo rapido, hanno costretto all’immediata evacuazione di studenti, docenti e personale.

Viterbo, grave incendio al polo del Riello dell’Università della Tuscia: la nota del Comune

Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona interessata dall’incendio per non ostacolare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza pubblica. Intorno alla facoltà è stata istituita una zona rossa con un raggio di 250 metri, con accesso vietato. Nel raggio di un chilometro, inoltre, è stato raccomandato di tenere le finestre chiuse per limitare l’esposizione al fumo. La polizia locale ha provveduto a bloccare le strade di accesso all’area, mentre i Vigili del Fuoco hanno inumidito l’intera zona per evitare che le fiamme si propaghino ulteriormente.

Viterbo, grave incendio al polo del Riello dell’Università della Tuscia: scatta l’evacuazione

Intorno alle 10:00 di questa mattina, mercoledì 4 giugno, un incendio è scoppiato presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia, nel polo del Riello, vicino al Tribunale di Viterbo.

Le cause del rogo sono al momento sconosciute, ma i Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente dopo numerose segnalazioni. La situazione ha creato momenti di grande tensione, con l’incendio che ha costretto all’evacuazione immediata di studenti, docenti e personale universitario.

Una spessa colonna di fumo si è alzata dall’edificio, visibile da molti punti della città. Fortunatamente, non sarebbero stati riportati feriti finora.