Tragedia a Bari nella tarda serata di ieri, martedì 27 maggio 2025: fratello e sorella sono morti a seguito di un incendio in mansarda. Trovata una lettera shock.

Bari, incendio in mansarda: muoiono fratello e sorella

Avevano 33 e 38 anni ed erano fratello e sorella. Sono morti ieri sera a seguito di un incendio nella loro mansarda, a Cassano delle Murge, in provincia di Bari.

Al momento dello scoppio del rogo i due fratelli erano soli in casa in quanto la madre era in ospedale per prendersi cura del marito e padre dei due fratelli. Quando i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto, le fiamme avevano già invaso l’intera mansarda, ci sono volute tre squadre per spegnere l’incendio. All’interno della soffitta i Vigili del Fuoco hanno poi trovato i corpi carbonizzati dei due fratelli.

Incendio in mansarda a Bari, morti due fratelli: la lettera shock

Sono aperte le indagini per capire le cause dell’incendio scoppiato in mansarda. Secondo quanto si apprende, i Carabinieri avrebbero trovato una lettera che farebbe pensare a un gesto volontario. Pare inoltre che fratello e sorella avessero un quadro clinico complesso e soffrissero di depressione.