Tragedia a Rivarolo Canavese: incendio mortale in una struttura per disabili

Tragedia a Rivarolo Canavese: incendio mortale in una struttura per disabili

Un uomo di 78 anni perde la vita in un incendio in una struttura di emergenza abitativa.

Un incendio devastante

Un tragico incendio ha colpito una comunità di Rivarolo Canavese, nel Torinese, portando alla morte di un uomo di 78 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, quando le fiamme hanno avvolto l’edificio, costringendo i vigili del fuoco di Torino a intervenire tempestivamente. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

La comunità Anfass La Torre

L’edificio in cui si è verificato l’incendio è gestito dalla comunità Anfass La Torre, un’organizzazione che si dedica al supporto di persone con disabilità e disagio sociale. Questa struttura non solo offre alloggi temporanei per chi si trova in difficoltà abitativa, ma funge anche da centro diurno per utenti con esigenze particolari. La comunità è conosciuta per il suo impegno nel fornire assistenza e supporto a chi vive situazioni di vulnerabilità.

Indagini in corso

Le autorità competenti stanno ora indagando sulle cause dell’incendio. Al momento, non sono state fornite informazioni dettagliate su come sia scoppiato il fuoco. Gli inquirenti stanno esaminando la scena per raccogliere prove e testimonianze che possano chiarire la dinamica dell’accaduto. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, che si stringe attorno ai familiari della vittima in questo momento di dolore.