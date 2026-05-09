È in corso un’operazione di sorveglianza sanitaria internazionale dopo la segnalazione di un focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave da crociera MV Hondius, con particolare attenzione anche a un episodio legato a un volo KLM Royal Dutch Airlines sul quale alcuni passeggeri potrebbero essere stati esposti. Le autorità sanitarie italiane ed europee hanno attivato i protocolli di tracciamento e monitoraggio dei contatti.

Hantavirus, tracciamento dei contatti e coordinamento internazionale: sorveglianza rafforzata tra Europa e Sudafrica

L’operazione di monitoraggio si è estesa anche ad altri Paesi europei, in particolare la Spagna, dove le autorità sanitarie hanno individuato diversi contatti della cittadina olandese deceduta dopo aver viaggiato sulla MV Hondius. Tra questi, una donna catalana è stata sottoposta a isolamento ospedaliero pur non presentando sintomi, mentre una passeggera di Alicante è stata ricoverata “con sintomi compatibili” e un’altra cittadina sudafricana, inizialmente contattata durante lo scalo a Barcellona, risulta invece asintomatica.

Le autorità hanno precisato che durante il soggiorno in Spagna non avrebbe avuto contatti stretti con altre persone.

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, “6 casi di hantavirus su 8 sospetti” sono stati confermati in laboratorio, tutti riconducibili al virus Andes, noto per la sua possibile trasmissione interumana. In totale, il bilancio comprende tre decessi e un tasso di mortalità pari al 38%.

La situazione resta sotto stretto monitoraggio internazionale, con il coinvolgimento diretto delle autorità sanitarie europee e dei governi interessati.

Hantavirus, allarme in Italia: scattati i protocolli di sorveglianza su quattro passeggeri del volo KLM

Come riportato da Tgcom24, in seguito alle comunicazioni arrivate tramite i canali di allerta globali riguardanti un focolaio di Andes Hantavirus riconducibile alla nave da crociera MV Hondius, il Ministero della Salute ha messo in atto le procedure di analisi del rischio, tracciamento e coordinamento sanitario previste dai protocolli nazionali e internazionali. Le autorità hanno agito in raccordo con organismi sovranazionali come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che al momento stimano “un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa”.

Nel frattempo, l’attenzione si è concentrata anche su un gruppo di quattro passeggeri rientrati in Italia con un volo KLM Royal Dutch Airlines in coincidenza con Roma, dopo aver condiviso, per pochi minuti, lo stesso velivolo su cui era salita una donna poi ricoverata a Johannesburg e successivamente deceduta. I loro contatti sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle Regioni interessate — Calabria, Campania, Toscana e Veneto — per l’avvio della sorveglianza attiva “nel principio di massima cautela”.