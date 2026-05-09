Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Sedico, nel Bellunese, dove un bambino di 6 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto guidato dal padre.

Dramma a Sedico: bimbo di 6 anni morto schiacciato dal muletto guidato dal papà

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 8 maggio 2026, si è consumata una terribile tragedia a Sedico, in provincia di Belluno.

Un bambino di 6 anni è stato infatti schiacciato da un muletto guidato dal padre in una zona industriale, dove si trova l’azienda di famiglia. Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le autorità. I sanitari non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso del bambino.

Tragedia a Sedico, bimbo di 6 anni morto schiacciato da un muletto: indagini in corso

Come visto ieri pomeriggio si è consumata una terribile tragedia a Sedico, nel Bellunese, dove un bimbo di soli 6 anni ha perso la vita schiacciato da un muletto guidato dal padre. Si cerca di capire come sia successo, lo Spisal e la Polizia stanno infatti indagando per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il messo sarà infatti posto sotto sequestro al fine di effettuare tutti i rilievi necessari.