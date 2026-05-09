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"Mi sono difeso da avances sessuali", 16enne uccide il vicino di casa e si costituisce

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(Adnkronos) - Un ragazzo di 16 anni si è presentato poco dopo la mezzanotte in questura a Palermo dicendo di avere ucciso il vicino di casa. La polizia si è subito recata in via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia, e ha trovato il cadavere dell’uomo, 68 anni, all’interno del suo apparta...

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(Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni si è presentato poco dopo la mezzanotte in questura a Palermo dicendo di avere ucciso il vicino di casa. La polizia si è subito recata in via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia, e ha trovato il cadavere dell’uomo, 68 anni, all’interno del suo appartamento. Aveva il cranio fracassato.

Il ragazzo è nei locali della Squadra mobile e viene sentito dagli inquirenti. “Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l’ho colpito alla testa”, avrebbe spiegato il 16enne. 

Indaga la squadra mobile, coordinata dalla procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nella tarda serata di ieri.

Il ragazzo ha fracassato la testa all’uomo, con un grosso oggetto trovato in casa. 

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