Pratesi (Eiis): “Next generation leadership a confronto per futuro sostenibile”

“L’idea della 5ª edizione dell’Eiis Summit è di responsabilizzare le nuove generazioni parlando di sostenibilità, il che vuol dire parlare di futuro. Il futuro è un mondo che vivranno soprattutto i giovani e quindi sono loro a doversi preparare, trovare le giuste soluzioni e anche assumers...

“L’idea della 5ª edizione dell’Eiis Summit è di responsabilizzare le nuove generazioni parlando di sostenibilità, il che vuol dire parlare di futuro. Il futuro è un mondo che vivranno soprattutto i giovani e quindi sono loro a doversi preparare, trovare le giuste soluzioni e anche assumersi delle responsabilità. Il focus di questa edizione è Next Generation Leadership, quindi la nuova leadership deve essere preparata sin da oggi”.

Lo ha dichiarato Carlo Alberto Pratesi, Presidente di Eiis – European institute of innovation for sustainability, in occasione dell’Eiis Summit in corso a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=VLSOcrLwnVo