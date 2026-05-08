A Milano I edizione Metodo Merenda Business Awards 2026 dedicato alle Pmi

Palazzo Mezzanotte a Milano ha ospitato la prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, evento dedicato al confronto tra Pmi italiane, finanza e grandi realtà industriali. Una giornata pensata per mettere al centro i temi della crescita, dell’accesso ai capitali e del posizionamento st...

Palazzo Mezzanotte a Milano ha ospitato la prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, evento dedicato al confronto tra Pmi italiane, finanza e grandi realtà industriali. Una giornata pensata per mettere al centro i temi della crescita, dell’accesso ai capitali e del posizionamento strategico delle imprese italiane. Presenti all’evento importanti rappresentanti del mondo bancario e imprenditoriale.

Più che un evento formativo, si tratta di un’occasione di dialogo diretto tra chi investe e chi punta a far crescere il tessuto produttivo del Paese.

https://www.youtube.com/watch?v=BRzyoHYibLs