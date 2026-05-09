Chanel Totti e Filippo Laurino raggiungono la finale del reality show e dichiarano aperta la sfida alle altre due coppie finaliste.

Pechino Express è uno dei programmi di punta di Sky e sin dal suo primo episodio in questa stagione 2026 è riuscito a conquistare il pubblico che ha voluto seguire con molto interesse le avventure delle coppie scelta da Costantino della Gherardesca, ora questo cammino sta per arrivare alle battute finali.

La semifinale è stata un successo

La semifinale di Pechino Express è andata in onda giovedì ed ha visto i concorrenti rimasti in gara lottare al massimo pur di ottenere un posto nella finale decisiva che ricordiamo andrà in onda il prossimo 14 maggio.

Le attenzioni di tutti erano quindi su chi sarebbe potuto arrivare in finale e raggiungere quindi un traguardo storico considerato il percorso e le insidie trovate che rendono questo show unico nel suo genere.

Tra queste ve ne è stata una che sicuramente sorpreso per spavalderia nell’affrontare le sfide e voglia di raggiungere l’ultima tappa con il sogno della vittoria coltivato trovando un’apparente normalità attraverso la complicità.

“I raccomandati” raggiungono la finale

In finale dell’edizione 2026 di Pechino Express vanno “I raccomandati” ovvero la coppia formata da Filippo Laurino e Chanel Totti.

La figlia di Francesco e Ilary si è mostrata per quello che è, portando di fronte alla telecamera i propri punti di forza e le sue debolezze, il suo farsi guardare in toto ha fatto cambiare idea al pubblico da casa che l’ha supportata.

Dopo aver raggiunto la finale ha lanciato un avvertimento agli avversari – “Col cavolo che vincono loro, faccio la matta” – ha dichiarato, un messaggio di sfida a DJ e Veloci, le altre due coppie in gara per la vittoria.

Il suo essere spontanea, genuina, ha fatto presa sul pubblico e questa per lei è già una vittoria. Per la vittoria finale appuntamento a giovedì prossimo, dove finalmente si saprà chi ha vinto l’edizione 2026 del reality show di Sky Uno.