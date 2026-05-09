Francesca Manzini si è raccontata a cuore aperto, parlando del difficile rapporto col padre e con la sorella. Ecco le sue parole.

Gf Vip 2026, Francesca Manzini in lacrime: la triste confessione sulla sua famiglia

Francesca Manzini al Gf Vip 2026 ha parlato del difficile rapporto col padre Maurizio, storico team manager della Lazio e con la sorella Lilli, famosa doppiatrice: “Io ho sempre avuto bisogno di amore, ma la mia non è stata una famiglia, non ho mai visto armonia.

Io e papà ci vogliamo bene ma non ci viviamo. Lui è felice così e io da figlia lo sono per lui. Mia sorella non la sento mai, le sfogava tutto il suo stress su di me. C’è sempre stato amore e odio nei miei confronti.” Quando l’imitatrice, nel corso della puntata, ha rivisto le immagini della sua famiglia unita, non è riuscita a trattenere le lacrime: “Ho sofferto l’assenza, il non amore.

Io vivo un lutto indiretto.”

GF Vip 2026, la sorpresa a Francesca Manzini

Dopo lo sfogo, è arrivata una sorpresa per Francesca Manzini, ovvero un videomessaggio dalla sorella Lilli: “Sei tosta. E’ bello vederti lì. Tu hai tutto il diritto di raccontare quello che vuoi. anche parlando di me con persone che non conosco.

Io sono molto altro, come lo sei tu: sei grande e forte. Sei una grande donna. Tu sai perfettamente che i nostri 14 anni di differenza pesano, ma io posso solo amarti. E mai farti del male: io ti difenderò sempre. Mi rimprovero una cosa, quella di non averti potuto vivere durante la tua adolescenza. La nostra è una famiglia scombinata, io ho scelto di vivere la mia vita sacrificando anche te, la parte più preziosa. Ricordati una cosa: la famiglia è amore a prescindere.” Queste sono state poi le parole di Francesca Manzini: “Lei mi chiama amore ma non sento la voce. Io ho imparato che non vano contrastate le scelte, per questo io rispetto, ma ho il diritto di restarci male perché le cose devono avere il loro tempo. Qui in casa mi avete insegnato che non c’è tempo per stare male. Io non ho avuto amore.“