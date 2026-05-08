Il mondo del cinema e della televisione è spesso protagonista di lutti di star che lasciano tutto in sospeso, famiglia, lavoro, sogni ed obiettivi oltre a lasciare sgomenti milioni di fans che credevano i loro miti immortali. Quando la fine arriva improvvisamente ci si chiede come mai e se si sarebbe potuta evitare.

Dalla tv all’imprenditoria passando per il calcio, una vita ricca di attività

La star protagonista di questa storia aveva ottenuto il successo in una serie di produzioni televisive d’oltremanica ma grazie a questo successo aveva voluto costruire una vita seguendo i suoi reali sogni.

Di fatti dopo aver mollato la televisione, dove è stato protagonista di programmi come il reality The Only Way is Essex, aveva dedicato molto all’imprenditoria, fondando il brand di moda Prévu i cui capi sono stati indossati anche da star del calibro di Bella Hadid.

Non solo moda, ma anche la passione per il calcio che lo ha portato a raggiungere il semi-professionismo, dimostrando ottime doti. In breve una vita ricca di eventi, seppur nell’ultimo periodo aveva riscontrato dfficoltà.

Jake Hall, morto a 35 anni in Spagna

La celebrita che ha perso la vita in circostanze misteriose è Jake Hall, 35enne inglese, sparito da tempo dai riflettori mediatici ma comunque in grado di costruirsi una carriera in altri settori.

Dopo il fallimento del suo brand di moda si era trasferito in Spagna, a Maiorca, assieme alla famiglia, alla compagna Missé Bequiri e alla figlia River.

Come riportato dalla donna sui social, la famiglia ha richiesto privacy per elaborare il lutto, in particolare per la figlia piccola. Le cause del decesso come riporta Caffeinamagazine.it sono ancora da scoprire, la polizia infatti è giunta sul posto per compiere le indagini.