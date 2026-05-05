Beyoncé e famiglia, Katy Perry e Bad Bunny: le star al Met Gala 2026

New York, 5 mag. (askanews) – Piume, lunghi strascichi e gli accessori più bizzarri: così le più grandi star di Hollywood – della musica, dello sport e della moda – come Beyoncé, Madonna, Rihanna e Bad Bunny – hanno sfilato sul tappeto rosso del Met Gala, il celebre gala di beneficenza che si tiene a Manhattan, considerato l’evento più glamour al mondo, che quest’anno aveva come tema “Fashion is art”.Sul red carpet Beyoncé è apparsa con un abito tempestato di cristalli e piume e una coroncina, al suo fianco il marito Jay-Z con la figlia primogenita Blue Ivy Carter, 14 anni.

Avvistata Rihanna “bellissima” come sempre e Bad Bunny che ha stupito tutti presentandosi “invecchiato”, mentre Katy Perry è arrivata al Metropolitan Museum con una maschera a coprirle il volto e Madonna con un abito gotico nero con veli grigi tenuti da 7 assistenti.Tra le big della serata, la papessa della moda e direttrice editoriale di Vogue Anna Wintour, l’attrice e produttrice Nicole Kidman e la figlia Sunday Rose Kidman Urban, oltre all’incantevole Margot Robbie e la regina del tennis Venus Williams con il marito Andrea Preti.