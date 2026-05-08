Nel corso delle prime ore dell’Adunata nazionale degli Alpini a Genova sono state raccolte alcune segnalazioni di comportamenti molesti ai danni di donne presenti all’evento. Tra le segnalazioni figura anche quella di Alice Salvatore, ex consigliera regionale della Liguria ed ex candidata alla presidenza della Regione con il Movimento 5 Stelle, che ha descritto l’accaduto attraverso un post pubblicato sui social.

Adunata degli Alpini a Genova: denunce di comportamenti molesti in città

Con l’inizio dell’Adunata nazionale degli Alpini, sono state riportate le prime segnalazioni di comportamenti considerati inappropriati da parte di alcune partecipanti. Diverse donne avrebbero raccontato di aver subito sguardi insistenti e attenzioni verbali non richieste da parte di gruppi presenti per la manifestazione.

Gli episodi, descritti come circoscritti, si inseriscono comunque in un contesto che negli ultimi anni ha visto crescere l’attenzione sul tema delle molestie durante grandi raduni. In particolare, dopo le polemiche emerse in occasione dell’Adunata di Rimini del 2022, l’Associazione Nazionale Alpini aveva riconosciuto l’esistenza di criticità interne e avviato iniziative di sensibilizzazione, tra cui il progetto #controlemolestie, pensato per contrastare e prevenire comportamenti inappropriati.

Adunata nazionale degli Alpini, ex consigliera M5S denuncia molestie a Genova: “Sguardi alticci”

Tra le denunce circolate in queste ore figura quella di Alice Salvatore, ex consigliera regionale ligure ed ex candidata alla presidenza della Regione. La donna ha raccontato l’episodio attraverso un post su Facebook intitolato “Buona Adunata a tutte”, in cui descrive quanto accaduto mentre si trovava su un autobus in città.

“Salita sul bus, e già vedo sguardi alticci di due ragazzi con birra in mano che mi fissano in modo insistente“. Secondo il suo racconto, appena salita avrebbe notato due giovani con birra in mano intenti a fissarla in modo insistente; poco dopo, sempre a bordo del mezzo, sarebbe stata avvicinata da tre uomini più anziani che avrebbero iniziato a rivolgerle atteggiamenti provocatori, tra gesti con il cellulare, versi e risate condivise, mentre lei era impegnata con il proprio telefono per motivi di lavoro. L’episodio, avvenuto nelle ore mattutine, si sarebbe concluso con una sua reazione diretta che avrebbe interrotto il comportamento.

Successivamente, contattata dall’Adnkronos, Alice Salvatore ha voluto precisare di non avere alcuna intenzione di estendere la sua esperienza all’intera categoria degli Alpini o alla manifestazione nel suo complesso. Ha ricordato infatti la sua partecipazione positiva all’Adunata di Genova del 2001, quando era studentessa, sottolineando come il punto non riguardi il contesto generale ma alcuni comportamenti specifici che si ripresentano in situazioni di affollamento. Ha inoltre richiamato il fatto che la stessa ANA, dopo il 2022, ha riconosciuto il problema e promosso campagne dedicate contro le molestie, ribadendo che il suo racconto rappresenta esclusivamente una testimonianza personale e non un’accusa generalizzata nei confronti dei partecipanti.