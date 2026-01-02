Will Smith denunciato da un suo ex musicista per molestie, la denuncia dopo un episodio accaduto a marzo e che ha portato al licenziamento.

Will Smith è di nuovo al centro del gossip di hollwood e non per un qualcosa di positivo, l’uomo avrebbe infatti ricevuto accuse di violenza sessuale e per questo sarebbe stato denuciato. Cerchiamo di comprendere che cosa è accaduto e chi ha compiuto la denuncia.

Will Smith, periodo infelice per l’attore

Will Smith negli ultimi anni è tornato alla ribalta per scandali e brutti episodi riguardanti la sua vita privata.

Il tutto ha avuto inizio con lo schiaffo dato a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar per l’offesa all’allora moglie Jada Pinklett.

Poco dopo si è separato dalla donna ed è anche emersa la dichiarazione del suo ex assistente personale di coming-out dopo essersi fatto scoprire in atteggiamenti intimi con un uomo, anch’egli molto conosciuto.

Ora l’attore è finito al centro di un’accusa di molestie, scopriamo chi lo ha fatto e l’episodio rivelatore.

Denunciato dal musicista King Joseph

La denuncia per molestie è arrivata da parte del violinista Brian King Joseph lo scorso 31 dicembre, tra i capi d’accusa anche licenziamento ingiusto e ritorsioni.

Lo scoop è stato divulgato in anteprima da Variety e People Magazine e poi riportato dal sito italiano specializzato Biccy.it

Nei documenti in possesso alla rivista, Brian King Jospeh, famoso in USA per aver raggiunto la finale di America’s Got Talent ha partecipato al tour del cantante “Based on a true story”.

L’episodio che ha portato alla denuncia si riferirebbe allo scorso marzo, Joseph ha riportato di un’intrusione con furto della propria borsa, contente la chiave della stanza e la presenza di farmaci contro l’HIV, oltre che di un bigliettino il cui testo recitava – Brian tornerò più tardi. Saremo solo noi con un cuore disegnato – un avvertimento che lo ha allarmato, portandolo a pensare che un uomo si sarebbe introdotto successivamente nella sua stanza.

Ha poi avvertito la sicurezza dell’intrusione e poco dopo la borsa è stata ritrovata. Diverse settimane dopo ha ricevuto minacce dal team di Smith di essersi inventato tutto ed è stato licenziato.

Will Smith è stato contattato da Variety e People Magazine ma al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione.