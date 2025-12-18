La cerimonia degli Oscar 2029 si trasferisce su YouTube: tutte le novità da non perdere!

La cerimonia degli Academy Awards, conosciuta anche come Oscar, si appresta a subire un cambiamento significativo. A partire dal 2029, il prestigioso evento cinematografico non sarà più trasmesso dalla storica emittente ABC, ma sarà disponibile in diretta gratuita su YouTube. Questo accordo rappresenta una svolta importante nel modo in cui gli spettatori di tutto il mondo potranno seguire il gala di premiazione.

Un nuovo orizzonte per gli Academy Awards

Il CEO della Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Bill Kramer, e la presidente Lynette Howell Taylor, hanno annunciato una nuova partnership con YouTube tramite un comunicato stampa. Questa collaborazione consentirà di raggiungere un pubblico globale senza precedenti. “Siamo entusiasti di avviare una partnership globale e articolata con YouTube, che diventerà la futura casa degli Oscar e della nostra programmazione annuale”, hanno dichiarato.

Un pubblico più ampio e accessibile

Grazie a questo accordo, gli Oscar saranno trasmessi in streaming non solo la notte della cerimonia, ma anche in occasione di eventi collaterali come i Governors Awards e il Nominees Luncheon. YouTube ha promesso di rendere la cerimonia accessibile a tutti, offrendo sottotitoli e tracce audio in diverse lingue. Questo rappresenta un’opportunità unica per coinvolgere un pubblico più giovane e internazionale, portando la celebrazione del cinema a un livello senza precedenti.

Un’era che si chiude

Fino al 2028, ABC continuerà a trasmettere gli Oscar, avendo mantenuto i diritti di trasmissione per oltre cinquant’anni. Tuttavia, il cambiamento di piattaforma è in gran parte una risposta al calo di ascolti che ha caratterizzato gli ultimi anni. Mentre nel 1998 la cerimonia aveva raggiunto il picco di 57 milioni di spettatori, nel 2025 il numero è sceso a 19.7 milioni, un dato che ha spinto l’Academy a cercare nuove vie per raggiungere il pubblico.

Le sfide degli Oscar moderni

Il passaggio a YouTube non è solo una questione di trasmissione, ma rappresenta un tentativo di adattarsi ai cambiamenti dell’industria cinematografica. Con la crescente popolarità delle piattaforme di streaming e del consumo di contenuti online, l’Academy mira a rimanere rilevante e a coinvolgere le nuove generazioni di cinefili.

Il valore culturale degli Oscar

YouTube ha definito gli Oscar come una delle istituzioni culturali fondamentali a livello mondiale. Neal Mohan, CEO di YouTube, ha dichiarato che la partnership celebrerà non solo l’arte e l’intrattenimento, ma ispirerà anche una nuova generazione di cineasti e appassionati di cinema, contribuendo a mantenere viva la tradizione degli Academy Awards.

Un hub globale per il cinema

Oltre alla trasmissione dell’evento principale, YouTube si impegnerà a fornire una gamma di contenuti editoriali, tra cui interviste con i membri dell’Academy e produzioni originali. Questo approccio ha l’obiettivo di creare un hub globale dedicato al cinema, dove gli spettatori potranno approfondire la storia dell’arte cinematografica e scoprire nuovi talenti.

Il passaggio degli Oscar su YouTube segna un cambiamento di piattaforma significativo, offrendo un’opportunità per rinnovare e rivitalizzare la celebrazione del cinema. Questa nuova modalità di fruizione mira a rendere l’evento più accessibile e coinvolgente per un pubblico globale. Si attende ora la reazione del pubblico e le possibili innovazioni che questa collaborazione storica potrà introdurre.