Da giorni, ormai, circola un pettegolezzo su Will Smith: “è gay e fa scambi di coppia”. E’ davvero questa la realtà dei fatti? A rompere il silenzio è stata la moglie Jada Pinkett.

Will Smith “è gay e fa scambi di coppia”

Secondo un’indiscrezione degli ultimi giorni, Will Smith “è gay e fa scambi di coppia“. La moglie Jada Pinkett, intervistata dalla rete NBC, ha rotto il silenzio. Senza giri di parole, ha dichiarato:

“Voglio dire, ci sono milioni di dicerie su di noi. Ho letto e sentito così tante cose in questi anni e nemmeno le ricordo tutte. Però fa parte del gioco. Quello che mi hai chiesto? Direi che non è vero niente. Siamo personaggi pubblici e comprendo che certe cose siano nella norma per la cronaca rosa, però niente di tutto questo è vero“.

Will Smith: parla la moglie Jada Pinkett

Jada Pinkett non ha alcun dubbio: suo marito Will Smith non è gay e non fa scambi di coppia. Lei e l’attore sono separati da anni, ma non hanno mai pensato di divorziare. La donna ha dichiarato:

“Siamo separati da sette anni. Arrivati al 2016 eravamo esausti di provarci. Avevamo constatato una certa distanza tra noi. Penso che fossimo entrambi bloccati nella fantasia su ciò che pensavamo dovesse essere l’altra persona. (…) Avevo promesso però che non ci sarebbe mai un motivo per divorziare, che avremmo lavorato su qualunque cosa. Siamo sposati dal 1997 e al momento non divorzieremo. Stiamo ancora cercando di capire che fare. Al momento viviamo vite separate, ma siamo sempre lì insieme come famiglia. Infatti nei momenti più complicati ci siamo sempre l’uno per l’altra”.

Jada Pinkett: Willy Smith e lo schiaffo agli Oscar

In merito alla famosa scena dello schiaffo agli Oscar, la moglie di Willy Smith ha dichiarato: