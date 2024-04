Attraverso le sue Instagram stories, Ludovica Valli ha raccontato di aver affrontato alcuni giorni difficili a causa di una malattia particolare che l’ha colpita. La preoccupazione dell’ex tronista di Uomini e Donne era palpabile, soprattutto perché ad essere stata malata non è stata solo lei, ma anche i suoi due figli Anastasia e Otto.

Ludovica Valli parla della malattia su Instagram: cosa ha avuto

Ludovica Valli apre le sue storie Instagram raccontando che ancora adesso sta riportando i traumi della malattia che l’ha colpita: “Ho le labbra che mi fanno malissimo e piene di sangue. Adesso stiamo meglio tutti quanti. Siamo guariti ma vi spiego cosa abbiamo avuto”. L’influencer è scesa poi maggiormente nei dettagli: “Sono stati giorni devastanti, i più duri da quando sono nati i bimbi. Abbiamo preso io e Anastasia la malattia “mani bocca piedi“. Una cosa bruttissima, davvero. Anastasia aveva vesciche su tutto il corpo. Lei per fortuna non ha mai avuto la febbre. Io ho avuto la sua stessa cosa però soprattutto sulla bocca, la gola e la lingua. Io per tre giorni sono riuscita solo a bere, mi faceva sempre male. Mio figlio Otto ha avuto invece solo la febbre molto alta a 39. L’unica cosa ancora negativa è che “mani bocca piedi” può sempre tornare. Non si è immuni una volta presa”.