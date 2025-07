Reduce da una pausa in Sardegna con la figlia Luna Marì, Belen Rodriguez è tornata a Milano per lavoro. Il look sul set ha conquistato i fan.

Le vacanze possono aspettare! Belen Rodriguez è tornata a Milano e lo ha fatto in grande stile. Archiviati (per ora) i giorni di sole e mare con la figlia Luna Marì, la showgirl si è mostrata sul set più glamour che mai: il suo outfit? Un mix di audacia e sensualità che ha sorpreso i fan.

Belen Rodriguez torna sul set a Milano

Belen

Rodriguez si è momentaneamente allontanata dalla scena televisiva, ma questo non significa che abbia messo in pausa la sua attività professionale. Al contrario, è attualmente molto impegnata dietro le quinte, dove continua a seguire con passione i suoi progetti imprenditoriali. Oltre a collaborare con i fratelli nella gestione di alcuni brand di moda, ha lanciato anche un marchio di cosmetici tutto suo, Soy Rebeya.

Profondamente coinvolta nella realizzazione del progetto, Belén ha scelto di esserne anche il volto ufficiale. Nelle ultime ore è infatti tornata davanti all’obiettivo per uno shooting esclusivo dedicato alla nuova campagna pubblicitaria del brand. Sebbene non sia ancora stata annunciata una data ufficiale di uscita, la showgirl ha deciso di condividere con i suoi follower un’anteprima davvero seducente.

Belen Rodriguez torna sul set: il dettaglio cattura l’attenzione dei fan

Prima si è mostrata nel backstage, con indosso un costume color mocha mousse dalle linee sgambate e spalline sottili, che ha lasciato intravedere il celebre tatuaggio della farfallina all’altezza dell’inguine. Poi ha pubblicato un breve video direttamente dal set, dove è apparsa in un look decisamente audace: un tubino in latex bordeaux dal taglio aderente, perfetto per valorizzare le sue curve. A completare il tutto, capelli lisci lasciati sciolti, trucco essenziale ma impeccabile e un’espressione magnetica da vera diva.

Con questo nuovo shooting, Belen Rodriguez non solo dimostra di essere una businesswoman determinata, ma si riconferma anche icona di sensualità e stile.