Belen Rodriguez torna a far parlare di sé con una fuga da sogno in Sardegna, scegliendo la splendida cornice del mare di Tavolara per trascorrere momenti speciali con la figlia Luna Mari. Tra paesaggi mozzafiato e atmosfere di relax, la showgirl condivide con i suoi follower scorci di questa esperienza indimenticabile, conquistando ancora una volta il pubblico con la sua spontaneità.

Ecco cosa ha catturato l’attenzione dei follower in questo magico weekend.

Isola di Tavolara, Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì

La vacanza di Belen Rodriguez in Sardegna unisce divertimento e sport, come mostrano le foto che la ritraggono sul “sup”, una tavola simile al surf usata con la pagaia. Non mancano nemmeno le dolci dediche social per la figlia Luna Marì, presente con lei in questi giorni, a cui ha dedicato vari post, tra cui uno accompagnato dal tenero messaggio “la mia principessa“.

Isola di Tavolara, Belen Rodriguez e il super yacht: un particolare cattura l’attenzione

La showgirl argentina ha pubblicato su Instagram alcune immagini a bordo di uno yacht, con lo sfondo della suggestiva isola di Tavolara, situata lungo la costa orientale della Sardegna, poco a sud di Olbia, conosciuta anche come il più piccolo “regno” d’Italia.

Le foto postate da Belen insieme alla figlia Luna Mari hanno raccolto numerosi like e commenti entusiasti. Tuttavia, alcuni utenti hanno notato un dettaglio particolare nella foto in cui Belen posa sul sup, a poppa della barca, che ha destato curiosità.