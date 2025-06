Belen Rodriguez mette in vendita le sue borse firmate: come mai?

Al giorno d’oggi i siti e le app che vendono oggetti e vestiti di seconda mano spopolano. Anche Belen Rodriguez ha deciso di mettere le sue borse griffate in vendita, così ha aperto un nuovo account su una app di compravendita di seconda mano.

Il motivo della scelta della showgirl argentina non si conosce ma, con molta probabilità, ha deciso semplicemente di fare decluttering e liberarsi di ciò che non usa più, come alcune borse di lusso. Belen su Instagram ha mostrato le borse in vendita, asserendo che alcune non le ha nemmeno mai usate. Ma, quali sono dunque le it bag che Belen non vuole più?

Belen Rodriguez: quali sono le borse di lusso messe in vendita?

Come abbiamo appena visto, Belen Rodriguez ha deciso di mettere in vendita alcune delle sue borse griffate. Quali? Per esempio abbiamo la Birkin 35 di Hermes, che la showgirl argentina vende a “soli” 10.500 euro. Oppure abbiamo la borsa Yves Saint Laurent in pelle colo vinaccia, venduta a quasi 2mila euro e che la stessa Belen ha detto di non aver mai indossato.