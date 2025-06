Da mesi, ormai, si parla della lite tra le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez ma qual’è stato il reale motivo del perché hanno litigato? Scopriamo cosa è accaduto nella famiglia Rodriguez.

Belen e Cecilia Rodriguez ai ferri corti: ecco perché hanno litigato

Sembravano inseparabili fino a poco tempo fa, almeno, quando è scoppiato il caso riguardo la loro lite.

Parliamo delle sorelle Belen e Cecilia Rodriguez. Tra le due ci sarebbe una tensione ben più profonda, che avrebbe rischiato di dividere non solo due sorelle, ma un’intera famiglia.

Cosa è accaduto

A svelare i motivi della loro lite è il settimanale Oggi, che ha ricostruito i retroscena di quello che viene definito un vero e proprio distacco all’interno della famiglia Rodriguez. Le motivazioni, secondo quanto riportato, sarebbero di natura economica.

Se in passato si era ipotizzato che la freddezza tra le due fosse legata alla gravidanza di Cecilia o alla relazione “conflittuale” tra Ignazio Moser e Belen, ora si parla del motivo legato al business familiare.

Il motivo del litigio

La dura lite sarebbe legata alla gestione del marchio di moda condiviso tra le due sorelle Rodriguez e il fratello Jeremias. Secondo rumors, Belen avrebbe manifestato la volontà di allontanarsi progressivamente dalla società, scelta che non sarebbe stata ben accolta da Cecilia, generando tensioni sempre più forti che hanno portato al distacco, nonostante siano intervenuti anche altri familiari per placare la vicenda.

Le dichiarazioni di Belen: “Non ci sono problemi tra noi”

Intervistata dal settimanale Chi, Belen ha finalmente dichiarato: “Non c’è nessun problema tra di noi. Nella vita abbiamo litigato almeno 5.000 volte, ma siamo sorelle e ci ritroviamo sempre. La vita è lunga”. Con queste parole ha voluto ridimensionare il conflitto.

La showgirl ha anche sottolineato di non voler far pesare la sua vita privata sui social, ribadendo che i rapporti familiari non devono essere giudicati attraverso le immagini postate online: “Uso i social per il lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non è attraverso le storie che si può capire cosa succede realmente tra di noi”.