Sono ormai diversi mesi che si parla di una rottura tra le sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia. La conduttrice televisiva ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità. Ecco cosa ha detto.

Belen e Cecilia Rodriguez: è rottura?

Sul web da mesi si parla con insistenza di una rottura tra Belen e Cecilia Rodriguez, tanto che secondo alcuni le due sorelle non si parlerebbero più.

Il motivo esatto di questo gelo tra loro non si conosce, anche se, secondo l’esperto Gabriele Parpiglia, un ruolo fondamentale lo ha avuto il marito di Cecilia, Ignazio Moser. A rompere il silenzio e a spiegare come stanno davvero le cose ci ha pensato l’ex moglie di Stefano De Martino, nel corso di una lunga intervista per il Settimanale Chi. Ecco cosa ha detto.

“Parlo io e dico tutto”, Belen Rodriguez rompe finalmente il silenzio su Cecilia

In una lunga intervista per il Settimanale Chi, Belen Rodriguez ha parlato anche del rapporto con la sorella Cecilia. Ecco le sue parole: “non c’è nessun problema fra di noi: nella vita abbiamo litigato almeno cinquemila volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre. Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social, uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti.” Belen si è inoltre detta felicissima di diventare presto zia, e di non vedere l’ora di vedere la nipote.