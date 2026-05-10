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Serie A, Milan-Atalanta 0-0 - Diretta

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(Adnkronos) - Big match in Serie A. Oggi, domenica 10 maggio, il Milan ospita l'Atalanta - in diretta tv e streaming - a San Siro nella 36esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta dell'ultimo turno contro il Sassuolo, che si è imposto 2-0 al Mapei Stadium, e si ...

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(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 10 maggio, il Milan ospita l’Atalanta – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 36esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta dell’ultimo turno contro il Sassuolo, che si è imposto 2-0 al Mapei Stadium, e si ritrova invischiata nella lotta Champions, con la Roma quinta a soli tre punti.

Quella di Palladino invece ha pareggiato 0-0 con il Genoa. 

 

Nel prossimo turno di Serie A, il Milan sfiderà il Genoa in trasferta mentre l’Atalanta ospiterà il Bologna. 

 

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