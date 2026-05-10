Internazionali, Fonseca contro i 'suoi' tifosi: "Danneggiano anche me"

(Adnkronos) - Joao Fonseca contro... i tifosi brasiliani agli Internazionali d'Italia 2026. Il giovane tennista verdeoro è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Roma dal serbo Hamed Medjedovic, numero 67 del ranking, che si è imposto in tre set al termine di una partita folle in c...

(Adnkronos) –

Joao Fonseca contro… i tifosi brasiliani agli Internazionali d’Italia 2026. Il giovane tennista verdeoro è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Roma dal serbo Hamed Medjedovic, numero 67 del ranking, che si è imposto in tre set al termine di una partita folle in cui la SuperTennis Arena è stata letteralmente invasa di tifosi brasiliani.

Durante tutto l’arco del match i tifosi di Fonseca hanno fatto cori da stadio e un rumore che ha disturbato non poco il serbo, riempito anche di insulti, tanto che, trasformato il match point, Medjedovic ha esultato mimando di “andare a dormire” rivolto agli spettatori avversari.

E proprio dell’atmosfera, giudicata eccessiva per il bon ton del tennis, ma che si ripete periodicamente ogni volta che Fonseca scende in campo, ha parlato il giovane tennista brasiliano: “Ci deve essere un limite, un po’ di rispetto”, ha detto a Espn, “non è solo una questione che dà fastidio al giocatore avversario, ma dà fastidio anche a me, quindi è soltanto una la questione”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)