Soft clubbing a Rimini: Discornetto tra brioche, caffè e attività in spiaggia

A Rimini nasce Discornetto, un progetto mattutino al Tortuga Beach che propone dj set dalle 9 alle 13 accompagnati da cornetti Alisé, caffè Pascucci e attività wellness come pilates su sup, yoga e running.

La costa riminese sperimenta una nuova declinazione del clubbingnon più notti infinite in discoteca ma mattine in riva al mare dove musica, colazione e movimento si incontrano. Al Tortuga Beachsul lungomare Giuseppe Di Vittorio (bagno 67), è nato il format chiamato Discornettopensato per funzionare tra le 9 e le 13 con dj set, colazioni firmate da eccellenze locali e un calendario di attività fisiche rivolte al benessere.

Il progetto vuole rispettare le regole della balneazione che limitano il ballo sulla sabbia, ma senza rinunciare all’atmosfera sociale tipica del club: musica mixata da consolle, bevande preparate al momento e proposte sportive che vanno dallo yoga al functional training. L’idea è connettere mondi apparentemente lontani e offrire un’alternativa diurna al divertimento tradizionale.

Programma musicale e gastronomico del debutto

Il debutto del format è avvenuto domenica 7 giugno con una programmazione che unisce nomi della consolle e partner gastronomici della riviera. Alla consolle si sono alternati Manu Benzi (MunaBinze DJ) e DJ Backsportando un dj set calibrato per l’ambiente mattutino. L’accento musicale è stato pensato per creare ritmo senza forzare la dimensione del ballo, coerente con le limitazioni in spiaggia.

La colazione è un elemento cardine del format: le brioche sono fornite da Alisé – Pâtisseriementre i caffè e i cappuccini vengono preparati dai baristi di Pascucciche offrono anche dimostrazioni di latte art. Questa combinazione tra food e beverage valorizza prodotti locali e accompagna l’ascolto musicale, trasformando la mattina in un momento conviviale e rilassato.

Offerta sportiva e benessere sulla sabbia

Discornetto non è solo suoni e sapori: il programma include un ventaglio di attività per il corpo e la postura. Il progetto ospita realtà come Move Run Club e Born to Run per le uscite di corsa, oltre a proposte innovative come il pilates su SUP condotto da Monica Fori e dalle insegnanti del Pilates Tonic Studio. Queste pratiche trasformano la spiaggia in un luogo in cui il movimento è protagonista senza rinunciare al piacere del paesaggio marino.

Completano l’offerta le lezioni di yoga proposte da Aria Terra Labsessioni di allenamento funzionale curate da Functional Performance Academy e DayON (con focus su kettlebell), e interventi posturali a firma di Leonardo Fontana. L’obiettivo è offrire un mix di attività adatto a diversi livelli di preparazione fisica, promuovendo il concetto di wellness integrato.

Un ponte tra sport, socialità e turismo locale

Per l’organizzazione l’intento è creare un punto di incontro tra residenti, turisti e realtà professionali della riviera. Il direttore artistico del Tortuga Beach ha sottolineato come lo sport e il benessere possano fungere da ponte tra abitudini diverse, favorendo contaminazioni positive tra discipline e stili di vita. In questo senso, Discornetto si presenta come un esperimento di lifestyle applicato alle mattine estive della costa.

La scelta di orari più tranquilli e di attività diversificate punta anche ad ampliare il target: non solo giovani in cerca di musica, ma famiglie, appassionati di fitness e chi desidera un’alternativa soft al classico aperitivo serale. Il format si propone insomma come un’attrazione complementare all’offerta turistica della zona.

Logistica e fruizione dell’evento

Gli appuntamenti si svolgono in area attrezzata del Tortuguito, in modo da rispettare le normative balneari e le esigenze di sicurezza. L’orario centrale, dalle 9 alle 13, è pensato per lasciare libere le ore serali dedicate ad altri tipi di intrattenimento e per sfruttare la luce e l’atmosfera della mattina in spiaggia. I partecipanti possono unirsi alle singole attività o limitarsi a consumare la colazione ascoltando il dj set, con una fruizione flessibile che si adatta ai diversi ritmi della giornata.

Discornetto rappresenta una tendenza più ampia del soft clubbing che sta emergendo in varie località: forme di socialità musicale durante le ore diurne che privilegiano ascoltorelax e benessere rispetto al ballo sfrenato. A Rimini, il progetto intende inserirsi in questa corrente come proposta sperimentale, valorizzando partner locali e professionisti del wellness.

Per chi cerca un modo diverso di vivere la spiaggia, Discornetto offre una mattina in cui musicacolazione e attività fisica si combinano per creare un’atmosfera nuova: meno nottambula, più orientata alla qualità dell’esperienza e alla connessione tra persone e territorio.