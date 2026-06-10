Taormina Film Festival al via con l'anteprima di "House of the Dragon"

Taormina, 10 giu. (askanews) – Arrivano le prime star a Taormina. Al via la 72esima edizione del Taormina Film Festival che fino al 14 giugno porterà tante star italiane e internazionali in Sicilia. Si parte con l’anteprima assoluta per l’Italia della terza stagione di “House of the Dragon” con alcuni dei protagonisti sul palco del Teatro Antico: Steve Toussaint, Tom Glynn – Carney, Harry Collett,Bethany Antonia e Phoebe Campbell.Accolti dai fan al loro arrivo, parlando della nuova stagione che sarà ricca di combattimenti tra draghi e sequenze spettacolari, facendo un confronto con le guerre di oggi, Steve Toussaint ha detto:”L’unico vincitore della guerra è la guerra stessa.

Nessuno vince, non c’è vittoria, il costo è sempre umano. Nella serie c’è un gruppo di persone, di uomini, che sono seduti in una stanza, e poi decidono di mandare altre persone in guerra. E tutti gli altri devono pagare le conseguenze”… Non svelando nulla.Tiziana Rocca, direttrice artistica:”Un’apertura spettacolare con ‘House of the Dragon’, sarà un momento unico da condividere insieme, abbiamo tanti ospiti, una giuria con due premi oscar Jane Campion, Holly Hunter, Miyako Bellizzi, Francine Maisler, Akinola Davies Jr., Sue Kroll e Pietro Castellitto, una giuria incredibile, tantissimi altri ospiti che stanno arrivando Emile Hirsch, Helen Mirren, Can Yaman, Scott Eastwood, Abbie Cornish, Clotilde Coreau, Fernanda Torres”.Madrina di questa edizione Anna Valle: “Io sono siciliana di adozione fin da adolescente, essendo figlia di una siciliana questa terra mi appartiene e sento di appartenerle in qualche modo”.