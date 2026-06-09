Qualche tempo fa Francesco Moser aveva confessato di far fatica a ricordarsi il nome della sua nipotina, Clara Isabel, figlia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Queste dichiarazioni avevano scatenato una bufera sui social. Ecco ora che è intervenuto lo stesso Ignazio per difendere il padre.

Francesco Moser: “Mi dimentico sempre il nome di mia nipote”

Qualche mese fa al S l, nata dall’amore tra il figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez. Francesco Moser ne aveva spiegato il motivo: “perché ha due nomi credo. Una vola me ne ricordo uno, una volta mi ricordo l’altro.”. Come accade praticamente sempre nell’era dei social, appena qualcuno di famoso fa una dichiarazione partono le polemiche, con tanti che hanno accusato l’ex ciclista di poca sensibilità nei confronti della famiglia, alimentando inoltre la teoria di un nonno distante e severo.

Ora Ignazio Moser è voluto intervenire per difendere il padre.

“Hanno fatto un casino”: Ignazio difende il padre, Francesco Moser, dopo la bufera social sulla nipotina

In una intervista concessa al portale My Personal Trainer, Ignazio Moser ha voluto difendere il padre Francesco dopo la bufera social sulla nipotina Clara Isabel: “Hanno fatto un casino non molto carino su mio padre.

Mio padre è sempre stato diretto e burbero con tutti, anche con i giornalisti. E le sue dichiarazioni vengono sempre travisate. Lui ormai si è fatto questa immagine di cattivo nella nostra storia.” Secondo Ignazio è stata raccontata un’immagine di suo padre che non corrisponde alla realtà e che oggi il loro è un rapporto sereno.