La gravidanza è un momento particolarmente speciale per ogni donna anche quando non è più la prima perché avere dentro di sè un nuovo corpo pronto a prendere vita arricchisce la donna di responsabilità e le dà una nuova ragione di vita ma questo argomento per quanto bello per molte donne può essere spinoso e difficile da sopportare.

I due precedenti aborti e la paura nel nuovo percorso

La nota conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle ha parlato ad un noto quotidiano italiano del suo passato e delle difficoltà ad affrontare la gravidanza, di non sentirsi serena sino a quando il feto è già formato.

La decisione di toccare questo argomento ed in particolare i due precedenti aborti affrontati arrivano a margine di una splendida notizia e testimoniano la fragilità della maternità, di come questo evento sia bello ma allo stesso tempo possa avere dei lati oscuri.

In particolare la donna ha parlato della perdita dei due feti, avvenuta nel 2023, una mancanza che abbinata a quella della madre l’ha vista vivere un momento di difficoltà ma con il suo messaggio ha dimostrato che si può riuscire a uscirne più forti e combattive.

Ufficializzata la quarta gravidanza

Alessandra Tripoli ha voluto annunciare la bella notizia sui social, come riporta Il Messaggero, spiegando di aver paura ma di volersi godere ogni attimo di questa esperienza unica perché sarà per lei l’ultima volta in cui sarà in gravidanza.

La paura è dettata dal suo recente passato e ha ammesso che passerà solo quando scoprirà che il feto ha i polmoni formati e non avrà problemi di salute. Svelando però che i mesi appena trascorsi sono volati, lei aveva annunciato la gravidanza a luglio.

Che il nuovo arrivo sia per lei quindi una rinascita e che il piccolo (o la piccola) possa vivere una vita serena accanto al fratello maggiore Liam, nato nel 2021.