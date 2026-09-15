Il contagio ha riguardato una persona non residente ma che ha frequentato il territorio: i dettagli.

Caso di Dengue a Cilavegna, in provincia di Pavia: al via le operazione di disinfestazione in tre vie della città. I dettagli.

Pavia, caso Dengue a Cilavegna

Una persona con la Dengue ha frequentato Cilavegna, in provincia di Pavia. Non si tratta dunque di un residente, ma questa persona ha circolato con il virus nel sangue nel territorio tra metà agosto e inizio settembre.

Ricordiamo che nei giorni scorsi era già stato segnalato un caso di Dengue a Vigevano, sempre quindi nel Pavese.

Pavia, caso Dengue a Cilavegna: al via il piano di disinfestazione in tre vie della città

Come detto una persona con Dengue ha circolato a Cilavegna, nel Pavese, tra fine agosto e inizio settembre scorsi.

Come Vigevano, anche Cilavegna ha disposto una disinfestazione straordinaria contro le zanzare in seguito alla segnalazione ricevuta da Ats Pavia. Venerdì 11 settembre la vicesindaca. Chiara Petris. ha dunque firmato l’ordinanza, fissando i trattamenti per la sera stessa, dalle ore 21.00 sino alla mezzanotte ed entro un raggio di 200 metri dal luogo frequentato dalla persona contagiata.

La disinfestazione è avvenuta quindi in tutta via Fermi, in via Galileo Galilei dal numero civico 1 al 13 e tutta via Colli Rocco.