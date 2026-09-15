L'anziano era stato trovato morto tre anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi e si era parlato di suicidio.

Una nuova possibile svolta sul delitto di Garlasco. In attesa di capire se ci sarà o meno il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, il procuratore Napolitano potrebbe riaprire le indagini sulla morte di Giovanni Ferri, 88enne trovato morto tre anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Fino a ora si era parlato di suicidio.

Ma se non fosse stato così?

Delitto di Garlasco, si riaprono le indagini sulla morte di Giovanni Ferri?

Il procuratore Fabio Napoleone sarebbe pronto a chiedere la riapertura delle indagini anche sulla morte di Giovanni Ferri, l’88enne trovato morto a Garlasco tre anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi e per cui all’epoca si parlò di suicidio.

Ciò è quanto è stato rivelato a “Mattino Cinque.” Nel corso dell’estate, ricordiamo, l’avvocato Fabrizio Gallo, che ha assunto pro bono la difesa di Gabriella Ferri, moglie dell’88enne, ha chiesto e ottenuto un incontro con il procuratore. “È davvero una notizia clamorosa, una svolta a cui si arriva dopo una estate infuocata“, ha detto l’inviato del programma condotto da Federica Panicucci.

Delitto di Garlasco, Giovanni Ferri si è davvero suicidato?

La moglie di Giovanni Ferri, Gabriella, è convinta che il marito non si sia tolto la vita ma che sia stato ucciso. Ora c’è l’intenzione da parte del procuratore Napoletano di riaprire le indagini sulla morte dell’anziano, classificata come suicidio e sulla quale non si è mai indagato sino in fondo. Ciò potrebbe rappresentare una nuova svolta sul delitto di Garlasco.