Agguato a bordo della Cumana: due adolescenti accoltellati, uno grave

Nella serata di ieri, due adolescenti sono stati accoltellati a bordo di un treno della Cumana a Napoli. Uno dei due è in pericolo di vita

Una lite tra giovanissimi è sfociata in un gravissimo accoltellamento a bordo di un treno della Cumana nella serata di ieri. L’accaduto ha avuto luogo intorno alle 20:15 mentre il treno era in direzione Licola.

Il convoglio è stato immediatamente fermato alla stazione di Pianura dove sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli.

Le vittime e le loro condizioni

Le due vittime sono entrambe di origine egiziana e frequentano le scuole superiori. Il più giovane, nato nel è stato colpito alla schiena e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dove è attualmente ricoverato ma non in pericolo di vita.

L’amico, nato nel 2009 ha riportato ferite alla schiena e a un braccio.

Le sue condizioni sono state definite molto gravi dai sanitari, anche se, secondo le ultime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo è stato trasferito all’ospedale San Paolo di Napoli, dove sarà sottoposto a intervento chirurgico.

La dinamica dell’accaduto

Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri presenti nel vagone al momento dei fatti, la lite sarebbe scoppiata tra due gruppi di giovanissimi per motivi futili.

Dalle parole si è rapidamente passati alle mani e sarebbe quindi spuntato un coltello.

Le indagini sono già partite a ritmo serrato. Gli investigatori della Questura di Napoli hanno ascoltato diversi testimoni presenti al momento del duplice accoltellamento e hanno acquisito diverse immagini di videosorveglianza. Non si escludono sviluppi a breve.

Le testimonianze e le indagini

Le testimonianze raccolte finora descrivono una situazione degenerata rapidamente. I passeggeri hanno riferito di aver visto i due gruppi discutere animatamente prima che la situazione sfociasse nella violenza fisica.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza potrebbero fornire elementi decisivi per identificare i responsabili. Gli investigatori stanno analizzando attentamente ogni dettaglio per ricostruire la dinamica precisa dell’accaduto.

Nel frattempo, le condizioni dei due ragazzi rimangono al centro dell’attenzione. Le famiglie sono state immediatamente avvisate e sono al fianco dei giovani in questo momento difficile.