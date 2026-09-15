Intelligenza artificiale: Trump denuncia un complotto contro gli interessi americani

In un recente post, Donald Trump ha espresso preoccupazioni riguardo a chi sta sollevando allarmi sull’intelligenza artificiale e sui data center suggerendo che dietro queste critiche ci siano interessi contrastanti con quelli degli Stati Uniti. Il presidente ha paragonato questa situazione alle precedenti polemiche sul cambiamento climatico definendole una bufala.

Trump ha affermato che le stesse persone che oggi parlano dei pericoli dell’AI sono quelle che in passato hanno allarmato sul clima.

Presto scoprirete che lavorano per persone che non hanno a cuore gli interessi degli Stati Uniti ha scritto, sottolineando la sua convinzione che queste critiche siano strumentalizzate.

La corsa all’intelligenza artificiale e la competizione con la Cina

Il presidente ha ribadito l’importanza strategica dell’AI per gli Stati Uniti, affermando che chiunque vinca la corsa all’Intelligenza artificiale vincerà tutto .

Trump ha dichiarato che gli USA sono all’avanguardia rispetto alla Cina in questo campo e che intende mantenere questa posizione. Siamo il Paese più avanzato al mondo ha precisato, aggiungendo che la Cina è stata molto corretta con gli USA negli ultimi anni.

Queste dichiarazioni sono arrivate dopo che Dario Amodei CEO di Anthropic ha lanciato un allarme riguardo ai potenziali rischi dell’AI.

Amodei ha previsto che, entro 6-12 mesi uno sciame di agenti potrebbe prendere il controllo dell’intera internet causando danni per centinaia di miliardi di dollari. Ha quindi proposto un piano in tre fasi per regolare il ritmo di avanzamento dell’AI.

L’allarme delle Nazioni Unite sull’intelligenza artificiale

Anche Volker Türk Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha espresso preoccupazioni riguardo ai rischi esistenziali dell’AI. In una lettera inviata agli Stati e alle aziende leader nel settore, Türk ha avvertito che l’attuale corsa verso un’AI sempre più potente rappresenta un salto verso maggiori rischi per ogni aspetto delle nostre vite.

Questi allarmi arrivano in un contesto di crescente tensione geopolitica, soprattutto dopo l’attacco del 17 luglio in Giordania dove sono stati uccisi tre soldati statunitensi. Trump ha risposto a domande riguardo al possibile coinvolgimento della Cina nel fornire immagini satellitari all’Iran affermando che il rapporto con Pechino è buono.

Mentre gli esperti continuano a discutere sui rischi e le opportunità dell’AI, le dichiarazioni di Trump riflettono una visione strategica che vede nell’intelligenza artificiale un elemento chiave per il futuro degli Stati Uniti.