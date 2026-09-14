Sad Twins contro Paola Iezzi: la polemica social dopo X Factor

La nuova edizione di X Factor 2026 è già al centro di una polemica. I Sad Twins, dopo aver ricevuto quattro no, hanno criticato un video meme pubblicato su Instagram. Paola Iezzi è finita nel mirino per il suo commento.

La nuova edizione di X Factor ha appena preso il via, e come ogni anno non mancano le polemiche. Questa volta, al centro dell’attenzione ci sono i Sad Twins e la giudice Paola Iezzi. I due gemelli hanno partecipato alle audizioni con una performance di 50 Special dei Lunapop, ricevendo quattro no dalla giuria.

I Sad Twins hanno accettato la bocciatura con sportività, ammettendo di non essere cantanti e di aver partecipato più per promuovere la loro musica che per vincere il talent. Tuttavia, la situazione è degenerata quando su Instagram è stato pubblicato un video meme che li ritraeva in modo ironico. I ragazzi hanno criticato aspramente questa scelta, accusando il programma di prendere in giro i concorrenti per fare hype.

La reazione dei Sad Twins al video meme

Il video in questione, accompagnato da un audio virale su TikTok mostrava un uomo che chiedeva insistentemente a uno sconosciuto se fosse Fabio Tozzi nonostante le risposte negative. I Sad Twins hanno espresso il loro disappunto con un post sui social, chiedendosi perché sia necessario ridicolizzare le persone per ottenere visibilità.

“C’è una cosa che non capiremo mai: il perché dovete per forza mettere in ridicolo le persone per fare hype. Cos’è, vi sentite meglio?”, hanno scritto i due gemelli. “Va bene che abbiamo cantato veramente male, lo ammettiamo. Ma, ad esempio, questo post qua meme non ha veramente senso.”

Il commento di Paola Iezzi e la replica dei Sad Twins

La polemica ha preso una piega personale quando i Sad Twins hanno criticato il commento di Paola Iezzi che aveva risposto al video con delle emoji divertite. “E poi vabbè, il commento di questa qua a 50 anni anche no, regà”, hanno scritto i ragazzi.

La reazione di Paola Iezzi non si è fatta attendere. La cantante ha risposto con un commento ironico: “Ma poi mi chiedo… ma cosa c’entrano i 50 anni?… 😂😂😂😂😂😂 che surrealismo…”.

L’intervento di Marco Dianda

La discussione è stata rilanciata anche da Marco Dianda noto come DiandaNeve su Instagram che ha criticato i Sad Twins per il commento rivolto a Paola Iezzi. La cantante ha poi aggiunto una considerazione più ampia: “Più che altro hanno perso un’occasione di fare un’esibizione decente, mi spiace per loro. Tante persone avrebbero voluto un’occasione come la loro… è sempre triste vedere quanta poca importanza alcune persone danno alle occasioni”.

Questa polemica è solo l’ultima di una lunga serie che vede Paola Iezzi protagonista. Due anni fa, alla sua prima edizione come giudice, aveva avuto un duro scontro con Marina Del Grosso che aveva preso malissimo il suo no. L’anno scorso, invece, era stata Sakina a puntare il dito contro Paola, sostenendo di essersi sentita “derisa” durante l’audizione.

La nuova edizione di X Factor si apre così con una polemica social che coinvolge i Sad Twins e Paola Iezzi, già al centro dell’attenzione per la reazione alla loro esibizione e per il video diventato oggetto di discussione online.