Artico: l'UE investe 200 milioni di euro in Groenlandia

L'Unione Europea sta rafforzando la sua presenza nell'Artico con un investimento di 200 milioni di euro in Groenlandia. Scopri come e perché.

L’Artico sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale, con l’Unione Europea che sta rafforzando la sua presenza nella regione. Con un investimento di 200 milioni di euro in Groenlandia, l’UE mira a contrastare le minacce provenienti dalla Russia e dalle ambizioni del presidente degli Stati Uniti Donald trump.

Il vertice di Rovaniemi e la dichiarazione congiunta

Dodici Paesi europei, tra cui Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia, hanno esortato l’Unione Europea a assumere un ruolo più strategico e proattivo nell’Artico europeo. Questo invito è stato formalizzato durante un vertice tenutosi a Rovaniemi, in Finlandia, il 13 e 14 settembre. La dichiarazione congiunta sottolinea l’importanza di una presenza europea più forte nella regione, in risposta alle crescenti tensioni geopolitiche.

L’investimento dell’UE in Groenlandia

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato un pacchetto finanziario di 200 milioni di euro per la Groenlandia nei prossimi due anni. Questo investimento mira a rafforzare i legami economici e a sfruttare le materie prime della regione. La Groenlandia, territorio semi-autonomo della Danimarca, è da tempo nel mirino del presidente statunitense Donald Trump, che ha più volte espresso il desiderio di annettere l’isola.

Le parole di Ursula von der Leyen

Durante una visita ufficiale a Nuuk, la capitale della Groenlandia, von der Leyen ha dichiarato: “Sappiamo che l’Artico è diventato uno dei luoghi in cui si scontrano le placche tettoniche della geopolitica, quindi abbiamo un interesse diretto in ciò che accade qui.” La presidente ha ribadito il sostegno dell’UE alla Groenlandia e alla Danimarca, sottolineando l’importanza dell’integrità territoriale e della sovranità della regione.

Il piano dell’UE per l’Artico e la Groenlandia

Il pacchetto di investimenti da 200 milioni di euro sarà distribuito su tre ambiti principali: connettività digitale, energia pulita e estrazione sostenibile di materie prime critiche. La Groenlandia ospita 25 dei 34 minerali considerati cruciali da Bruxelles per lo sviluppo delle energie rinnovabili e delle tecnologie avanzate. Tuttavia, l’attività estrattiva sull’isola è ancora limitata a causa delle dure condizioni glaciali.

Le esercitazioni della NATO e la nuova strategia UE

Nel frattempo, la Commissione europea sta lavorando all’aggiornamento della sua strategia per l’Artico. Nelle prossime due settimane, soldati di dieci Paesi parteciperanno all’esercitazione Arctic Shield della NATO. Inoltre, il vertice di Rovaniemi ha riunito diversi leader europei per definire una nuova strategia basata su pace, sviluppo economico e cooperazione con le popolazioni locali.

L’Artico è ormai una priorità per l’Europa, che vede nella regione una miniera di terre rare e una possibile sede dei data center del futuro. Con un investimento di 530 milioni di euro riservati alla Groenlandia nel prossimo bilancio dell’UE, l’Europa sta facendo passi concreti per rafforzare la sua presenza nella regione.