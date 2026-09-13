Durante una visita in Irlanda, Donald Trump ha sollecitato Volodymyr Zelenskyy a interrompere gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe, sostenendo che queste azioni stanno contribuendo alla crisi dei prezzi del diesel.

In un’inattesa dichiarazione durante la sua visita in Irlanda, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy di sospendere gli attacchi alle raffinerie russe di diesel. La richiesta è arrivata in un momento di crisi energetica globale con i prezzi del diesel che hanno raggiunto un record di 6 dollari al gallone negli Stati Uniti.

Trump, che si trova in Irlanda per un viaggio di due giorni ha fatto queste dichiarazioni mentre si trovava nel suo campo da golf a Doonbeg, nella contea di Clare, dove si sta svolgendo il torneo dell’Amgen Irish Open. Il presidente ha affermato che gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe stanno causando una carenza di diesel a livello mondiale, influenzando negativamente l’economia globale.

Le accuse di Trump e la risposta ucraina

“Il signor Zelenskyy deve fare una cosa: smettere di colpire il carburante diesel in Russia“, ha dichiarato Trump durante una pausa nel suo tour del campo da golf. “Può colpire altri obiettivi, ma non il diesel, perché sta causando una carenza di diesel“.

Il presidente degli Stati Uniti ha sostenuto che il conflitto con l’Iran, iniziato più di sei mesi fa non è responsabile dell’aumento dei prezzi del diesel. “Questo non è causato dal Medio Oriente“, ha affermato Trump. “È causato da ciò che sta accadendo tra Russia e Ucraina. Abbiamo parlato con il signor Zelenskyy al riguardo. Ci sono molti altri obiettivi. Non colpite il diesel, perché sta facendo del male al mondo“.

Tuttavia, un alto funzionario europeo a conoscenza delle trattative di mediazione tra Mosca e Kyiv, ha criticato l’amministrazione Trump, sostenendo che sta cercando un capro espiatorio in vista delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti previste per il 3 novembre. “Questa amministrazione sta incolpando l’Ucraina perché non sa cosa fare con la loro guerra in Iran“, ha dichiarato il funzionario.

Le reazioni internazionali e le implicazioni strategiche

Gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe sono considerati una parte fondamentale della strategia di Kyiv per rendere la invasione russa economicamente insostenibile per Mosca. Tuttavia, le dichiarazioni di Trump non sono le prime a incolpare gli attacchi ucraini per l’aumento dei prezzi del diesel. La scorsa settimana, il segretario all’Energia Chris Wright ha dichiarato a CBS che “la situazione del diesel è stata difficile perché le raffinerie russe hanno subito danni significativi“.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato nel programma “Fox & Friends” che gli Stati Uniti stanno vivendo uno “shock energetico” in parte perché “l’Ucraina ha deciso di voler far saltare in aria le proprietà energetiche e raffinate russe“.

L’alto funzionario europeo ha sostenuto che se Washington vuole che Kyiv smetta di attaccare le raffinerie russe, dovrebbe ottenere da Mosca la cessazione degli attacchi alla rete energetica ucraina. “Una tregua energetica deve essere reciproca“, ha dichiarato il funzionario. “Putin non rispetta questa amministrazione. È per questo che una tregua non è iniziata“.

La posizione russa

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato al servizio di notizie Vesti sabato che Mosca non sospenderà gli attacchi durante i colloqui con Kyiv. “Siamo pronti per i negoziati, ma l’operazione militare speciale non sarà interrotta durante la durata dei colloqui. Abbiamo già vissuto questa esperienza e tratto le nostre conclusioni“, ha affermato Lavrov.

La situazione rimane complessa, con implicazioni che vanno ben oltre i confini di Russia e Ucraina, influenzando i mercati energetici globali e le dinamiche politiche internazionali.