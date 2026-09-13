Attacchi e offerte di mediazione nel conflitto Russia-Ucraina

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, è al centro di nuove tensioni. Scopri gli ultimi sviluppi e le offerte di mediazione internazionale.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia la più grande d’Europa con i suoi sei reattori continua a essere un punto critico nel conflitto tra Russia e Ucraina. Recenti attacchi e offerte di mediazione internazionale stanno ridefinendo la dinamica del conflitto.

La situazione è diventata ancora più complessa con le accuse reciproche tra Mosca e Kiev riguardo alla sicurezza della centrale.

La Russia ha accusato l’Ucraina di aver attaccato camion di carburante diesel, uccidendo due soldati russi e mettendo a rischio la sicurezza della centrale.

Attacchi alla centrale e accuse reciproche

Il capo della corporazione nucleare russaAlexei Likhachev ha dichiarato che l’attacco è avvenuto lo scorso venerdì e ha causato anche feriti tra i soldati russi.

Likhachev ha affermato che gli attacchi hanno colpito vicino al perimetro della centrale, mettendo a rischio la missione civile di fornire energia alla struttura.

La centrale di Zaporizhzhia, occupata dalle forze russe all’inizio della guerra in è un punto di contesa costante. Entrambe le parti si accusano a vicenda di mettere a rischio la sicurezza della centrale, aumentando il pericolo di un incidente nucleare.

Il carburante diesel è essenziale per la centrale, poiché i generatori alimentati da diesel mantengono il raffreddamento del combustibile nucleare quando le linee di alimentazione esterne sono interrotte.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) ha una squadra di osservatori permanenti nella centrale, che ha agito come intermediario in diverse dispute. Lo scorso mese, l’IAEA ha aiutato a organizzare una tregua locale per riparare e ripristinare le linee di alimentazione esterne.

Strike vicino al confine polacco

Nel frattempo, la Russia ha colpito un camion vicino al confine ucraino con la Polonia secondo fonti polacche e ucraine. L’attacco è avvenuto a circa ottocento metri dal confine polacco, causando una breve interruzione del punto di attraversamento di Dorohusk-Yahodyn. La Russia ha dichiarato di aver preso di mira infrastrutture che facilitano il trasporto di merci militari dall’Europa verso l’Ucraina.

Questo attacco fa parte di una campagna più ampia da parte di entrambe le parti per erodere le infrastrutture economiche dell’altra, più di quattro anni dopo l’inizio dell’invasione russa.

Offerte di mediazione da India e Cina

In un contesto internazionale, il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato al vertice del BRICS in India dove il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha riferito che sia il primo ministro indiano Narendra Modi che il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto aiuto per mediare un accordo di pace.

Lo scorso mese, durante un vertice in Kirghizistan Modi aveva esortato Putin a porre fine alla guerra, una delle numerose richieste di pace da parte di leader di nazioni con tradizionali legami stretti con la Russia. Anche il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev aveva pubblicamente esortato Putin a fermare il conflitto lungo la linea del fronte, che è rimasta per lo più statica quest’anno.

La Russia ha respinto queste richieste, affermando che l’Ucraina dovrebbe ritirarsi per lasciare la regione industrializzata del Donbas nelle mani di Mosca, una condizione che Kiev ha dichiarato di non accettare mai. Entrambi i paesi fondatori del BRICS, Brasile e Cina hanno chiesto la ripresa dei colloqui di pace.

Peskov ha dichiarato che Putin ha informato Modi della situazione sul campo in Ucraina e che la Russia non ha escluso la possibilità di riprendere i colloqui a tre tra Russia, Ucraina e Stati Uniti a ottobre.