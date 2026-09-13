Trasporti e sanità in agitazione: le città italiane in sciopero

Dalla Lombardia alla Sicilia, passando per il Lazio e la Campania, la settimana dal 14 al 20 settembre 2026 sarà caratterizzata da numerose agitazioni che coinvolgeranno trasporti, sanità e altri servizi essenziali.

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia intensa per i cittadini italiani, con una serie di scioperi che interesseranno trasporti pubbliciservizi sanitari e igiene urbana in diverse regioni. Le proteste, organizzate da vari sindacati, causeranno disagi significativi, soprattutto nelle grandi città.

Le prime avvisaglie si avranno già lunedì 14 settembre, con fermate nel trasporto merci a Napoli e interruzioni del servizio autobus a Bergamo.

La situazione peggiorerà martedì 15, quando diverse città italiane vedranno interruzioni a scacchiera nei servizi di trasporto pubblico.

Trasporti pubblici: le città più colpite

Martedì 15 settembre sarà la giornata più critica per i pendolari, con scioperi previsti a Firenze, Pisa, Prato, Ravenna, Venezia e Napoli. A Firenze, ad esempio, le interruzioni riguarderanno sia gli autobus che il tram, con fasce orarie di interruzione che si alterneranno durante tutta la giornata.

Anche a Napoli, il servizio ferroviario urbano subirà notevoli disagi.

Non mancheranno le proteste anche nei giorni successivi: mercoledì 16 settembre toccherà ai servizi CUP-RECUP nel Lazio, mentre giovedì 17 e venerdì 18 saranno interessati i trasporti in Abruzzo e Sicilia. In particolare, a Messina è previsto uno sciopero di 24 ore del personale di vigilanza NEW GUARD.

Sanità: medici e servizi in agitazione

Il settore sanitario non sarà da meno, con due giornate di sciopero nazionale dei medici di medicina generale proclamate dallo SMI per il 15 e il 16 settembre. I disagi riguarderanno principalmente le visite non urgenti, mentre i servizi essenziali rimarranno garantiti. Nel Lazio, inoltre, il personale dei servizi CUP-RECUP ha indetto uno sciopero per l’intero turno di mercoledì 16 settembre.

Altri servizi interessati

Oltre ai trasporti e alla sanità, anche i servizi di igiene urbana subiranno interruzioni. A Tolfa, ad esempio, è previsto uno sciopero lunedì 14 settembre, mentre nei comuni del Messinese i disagi si avranno venerdì 18 settembre. Anche il Comune di Bagnara Calabra ha proclamato uno sciopero per l’intera giornata di martedì 15 settembre.

Per evitare spiacevoli sorprese, è consigliabile consultare regolarmente il sito della Commissione Garanzia Sciopero per eventuali aggiornamenti o revoche degli scioperi. La pianificazione anticipata e l’uso di mezzi alternativi potranno mitigare i disagi causati da queste proteste.