Paura nella notte a La Spezia, dove un incendio ha devastato l’Olandese Volante, locale indicato da CasaPound come propria sede cittadina. Le cause del rogo sono ancora al vaglio degli investigatori, mentre il movimento parla apertamente di “attentato terroristico”.

Incendio nella notte alla sede di CasaPound a La Spezia: indagini sulle cause

Un incendio ha devastato nella notte tra venerdì e sabato l’Olandese Volante, locale di via Genova, nella zona nord di La Spezia, frequentato da anni da militanti dell’estrema destra e indicato da CasaPound come propria sede cittadina. Il rogo è scoppiato quando il pub era chiuso e le fiamme hanno rapidamente interessato gli arredi in legno, estendendosi ai locali situati al piano terra di un edificio residenziale lungo la Via Aurelia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autopompa, autoscala e sette unità operative: le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino alle prime luci dell’alba. Come riportato da Repubblica, pare che nessuna persona è rimasta ferita, anche se l’episodio ha provocato apprensione tra gli abitanti della zona. Polizia e vigili del fuoco stanno effettuando gli accertamenti necessari per stabilire l’origine delle fiamme.

La Questura, in attesa dell’esito definitivo dei rilievi, non esclude l’ipotesi dolosa.

CasaPound parla di “attentato terroristico” e chiede una condanna politica

CasaPound Italia attribuisce invece fin da subito una matrice intenzionale all’incendio. «Questa notte è stata incendiata la nostra sede di La Spezia, l’Olandese Volante, da sei anni nostro punto di riferimento nella città ligure», si legge nella nota diffusa dal movimento. CasaPound sostiene inoltre che «la natura dolosa dell’incendio è già stata confermata: siamo di fronte ad un attentato terroristico e bisogna avere il coraggio di dirlo senza tentennamenti», chiedendo una condanna politica trasversale e collegando l’episodio al clima di tensione presente in Liguria.

Nella stessa comunicazione il movimento afferma: «Dal canto nostro non faremo nessun passo indietro davanti ai metodi mafiosi e alle connivenze dell’antifascismo militante. Difenderemo sempre il nostro diritto a esistere e a far valere le nostre idee». A La Spezia la presenza di CasaPound è stata più volte al centro dello scontro politico: lo scorso anno aveva suscitato polemiche anche un corteo a favore della “remigrazione”, al quale era stata contrapposta una manifestazione antifascista cui aveva partecipato anche il sindaco di centrodestra Pierluigi Peracchini.