Manifestazione nazionale a Roma: la Cgil e la Via Maestra difendono la Costituzione

Manifestazione nazionale a Roma: la Cgil e la Via Maestra difendono la Costit...

Manifestazione nazionale a Roma: la Cgil e la Via Maestra difendono la Costit...

La Via Maestra torna in piazza con una manifestazione nazionale a Roma il 17 ottobre, promossa dalla Cgil e oltre cento associazioni per difendere la Costituzione e contrastare le disuguaglianze.

Il 17 ottobre a Roma si terrà una grande manifestazione nazionale promossa dalla Cgil e da oltre cento associazioni. L’iniziativa, nata dall’assemblea della Via Maestra mira a promuovere un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta costituzionale.

La manifestazione rappresenta un momento cruciale per ribadire l’importanza di valori fondamentali come la pace un fisco progressivo un welfare universalistico il lavoro di qualità e la lotta alle disuguaglianze.

I promotori intendono anche esprimere un decisione netta contro l’autonomia differenziata e la controriforma elettorale.

La difesa della Costituzione al centro della mobilitazione

La Cgil e le associazioni aderenti alla Via Maestra sottolineano l’urgenza di proteggere i principi costituzionali in un contesto di crescenti sfide sociali ed economiche. La manifestazione del 17 ottobre rappresenta un’opportunità per riunire le forze e promuovere un cambiamento concreto.

Tra i temi principali della mobilitazione ci sono la giustizia sociale la tutela dei diritti e la promozione di politiche inclusive. I partecipanti chiederanno anche un impegno concreto per garantire un fisco equo e un welfare accessibile a tutti.

Le richieste dei promotori: lavoro, salari e contrasto alle disuguaglianze

La manifestazione del 17 ottobre sarà anche un’occasione per sollevare la voce contro le disuguaglianze e per chiedere lavoro di qualità e salari dignitosi.

I promotori intendono evidenziare le difficoltà affrontate dai lavoratori e dalle lavoratrici e proporre soluzioni concrete per migliorare le condizioni di vita.

Tra le richieste principali ci sono l’introduzione di politiche attive per il lavoro il rafforzamento del welfare e la promozione di un’economia più equa. La manifestazione rappresenta un momento di unità e di impegno per costruire un futuro migliore per tutti.

Un appello alla partecipazione: unisciti alla mobilitazione

La Cgil e le associazioni aderenti alla Via Maestra invitano tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione del 17 ottobre a Roma. La partecipazione attiva è fondamentale per difendere i diritti e promuovere un cambiamento concreto.

La manifestazione rappresenta un’opportunità per esprimere solidarietà e per riaffermare i valori su cui si fonda la nostra società. Unisciti alla mobilitazione e fai sentire la tua voce per un futuro più giusto ed equo.