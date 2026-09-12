Siccità in Europa: come i fondi di emergenza non bastano più

L'Europa sta affrontando una siccità senza precedenti, mettendo a dura prova i fondi di emergenza e richiedendo soluzioni innovative per la prevenzione degli incendi boschivi

L’Europa sta vivendo una delle peggiori siccità degli ultimi decenni, mettendo a dura prova i sistemi di gestione delle crisi. I fondi di emergenza, pensati per situazioni eccezionali, si stanno rivelando insufficienti di fronte a una nuova realtà climatica. Questo articolo esplora le sfide attuali e le soluzioni innovative che stanno emergendo.

La siccità sta diventando una costante per l’agricoltura europea, ma gli strumenti di crisi dell’UE continuano a trattarla come un’eccezione.

Questo divario tra necessità e risorse disponibili sta spingendo verso nuove strategie di adattamento.

L’uso di capre per prevenire gli incendi boschivi

Di fronte all’aumento degli incendi boschivi causati dai terreni agricoli abbandonati, l’Europa sta sperimentando soluzioni innovative. L’uso di capre e altri animali da pascolo si sta rivelando efficace nel prevenire gli incendi, grazie alla loro capacità di controllare la vegetazione infiammabile.

Questa pratica non solo riduce il rischio di incendi, ma contribuisce anche alla biodiversità e alla sostenibilità delle aree rurali. Le capre, con la loro dieta variegata, sono in grado di mangiare piante che altri animali evitano, mantenendo così l’equilibrio ecologico.

Le critiche alla dichiarazione delle Nazioni Unite

La Trump administration ha recentemente rifiutato una dichiarazione delle Nazioni Unite sul settore agricolo, citando riferimenti al gender e all’inclusione.

La dichiarazione, che sottolinea l’importanza di lasciare nessuno indietro, è stata vista come essenziale per una trasformazione equa del settore agricolo.

“I temi trasversali di genere, gioventù e inclusione sono considerati essenziali per garantire che la trasformazione lasci nessuno indietro“, afferma il documento. Questa posizione ha suscitato dibattiti internazionali sull’importanza dell’inclusione nelle politiche agricole.

L’impatto dei sussidi agricoli sui prezzi degli alimenti

Un recente rapporto della FAO ha rivelato che i sussidi per le aziende agricole di carne e cereali stanno contribuendo all’aumento dei prezzi di frutta e verdura. Questo fenomeno sta mettendo in discussione l’efficacia dei sussidi agricoli attuali e la loro influenza sul mercato degli alimenti sani.

L’UE sta ora valutando come riformare i suoi programmi di sostegno agricolo per promuovere una maggiore equità e sostenibilità. Le politiche future dovranno bilanciare il sostegno agli agricoltori con la necessità di mantenere prezzi accessibili per i consumatori.