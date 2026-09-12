Masoud Pezeshkian sfida Stati Uniti e regime sionista al Forum Brics

In un incontro con esponenti religiosi e imprenditori indiani, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ribadito la fermezza dell'Iran di fronte alle pressioni internazionali.

In un contesto internazionale sempre più teso, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ribadito con fermezza la posizione del suo paese durante un incontro a margine del Forum Brics a Nuova Delhi. Le sue dichiarazioni, rivolte a esponenti religiosi e del mondo degli affari indiani, sono un segnale chiaro della determinazione dell’Iran di fronte alle pressioni esterne.

La sfida all’egemonia occidentale

Durante la tarda serata di ieri Pezeshkian ha affrontato temi delicati come i rapporti tra l’Iran e gli Stati Uniti nonché il regime sionista. Le sue parole, riportate dall’agenzia Irna non lasciano spazio a compromessi: “Oggi l’Iran resta saldo di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze”.

Le accuse contro i ‘paladini dei diritti umani’

Il presidente iraniano ha criticato aspramente chi accusa il suo paese di terrorismo, definendo questi attori come “sedicenti paladini dei diritti umani” che, in realtà, agiscono con malizia. “Stiamo pagando il prezzo di questa posizione”, ha affermato Pezeshkian, sottolineando che l’Iran non si piegherà mai all’oppressione o alla tirannia.

La determinazione a perseguire verità e giustizia

Pezeshkian ha ribadito che, nonostante le difficoltà, l’Iran continuerà a perseguire la verità e la giustizia. “Finché vivremo”, ha dichiarato, “non ci piegheremo all’oppressione, alla tirannia o alle prepotenze”. Queste parole riflettono una posizione ferma e intransigente, che potrebbe avere ripercussioni significative sullo scenario geopolitico.

L’incontro a Nuova Delhi assume un valore simbolico, in quanto si svolge nel contesto del Forum Brics un’alleanza che rappresenta una sfida all’egemonia occidentale. La presenza di Pezeshkian in India, un paese con cui l’Iran ha storicamente buoni rapporti, potrebbe indicare una strategia di rafforzamento delle alleanze in un momento di tensioni internazionali.