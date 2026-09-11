Erdogan riflette su due decenni di potere e la politica estera turca

Recep Tayyip Erdogan, una figura dominante nella politica turca, ha guidato la Turchia attraverso un periodo di trasformazione senza precedenti. In un’intervista esclusiva, il presidente turco riflette su due decenni di leadership e sul ruolo crescente della Turchia nel panorama geopolitico globale.

La sua carriera politica iniziò negli anni ’90, quando fu eletto sindaco di Istanbul.

Nel 2001, fondò il Partito della Giustizia e dello Sviluppo, noto come AK Party, che ha vinto ogni elezione successiva. Dopo tre mandati come primo ministro, Erdogan fu eletto presidente nel 2014 e rimane in carica ancora oggi.

La Turchia nel contesto geopolitico

Mentre il mondo affronta turbolenze globali, Erdogan ha ridefinito il ruolo della Turchia nella politica internazionale.

In un’intervista con Al Jazeera Arabic, ha discusso della crescente influenza della Turchia e dei recenti accordi di difesa con l’Arabia Saudita e il Pakistan.

Erdogan ha sottolineato l’importanza della libera navigazione marittima nello Stretto di Hormuz identificando Israele come il principale motore dei conflitti regionali. Ha anche ribadito il sostegno della Turchia alla nuova amministrazione siriana e la sua solidarietà con il Libano e Gaza.

La trasformazione economica della Turchia

Sul fronte interno, Erdogan ha riflettuto sulle trasformazioni economiche della Turchia e sul suo futuro. Ha dichiarato che l’adesione all’Unione Europea non è più una priorità, segnalando un cambiamento significativo nella politica interna del paese.

Il presidente ha anche discusso delle sfide e delle opportunità che la Turchia affronta nel suo percorso di sviluppo economico. Ha evidenziato i progressi compiuti e le ambizioni future, sottolineando l’importanza dell’innovazione e della crescita sostenibile.

Il futuro della Turchia

Guardando al futuro, Erdogan ha delineato le sue visioni per la Turchia. Ha parlato dell’importanza di mantenere la stabilità politica e di continuare a rafforzare le relazioni internazionali. Ha anche sottolineato l’importanza di investire nell’istruzione e nella tecnologia per garantire un futuro prospero per il paese.

Con il 25° anniversario dell’AK Party, Erdogan riflette su ciò che è stato raggiunto e su ciò che deve ancora essere fatto. La sua leadership continua a plasmare il futuro della Turchia, mentre il paese naviga attraverso le complessità del panorama geopolitico globale.