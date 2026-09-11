Morte di Emma Bonino, il cordoglio di Giorgia Meloni e della politica italiana

La morte di Emma Bonino ha naturalmente sconvolto la politica italiana e non sono mancati i messaggi di cordoglio dai principali esponenti politici italiani che hanno deciso di manifestare un loro pensiero sulla politica piemontese che si è spenta a 78 anni per l’aggravarsi di problemi respiratori pregressi.

Il messaggio arriva da tutta la politica senza distinzioni

La vicinanza e l’affetto nei confronti di Emma Bonino sono arrivati da tutti gli schieramenti politici presenti in parlamento senza distinzione tra destra e sinistra perché la stessa parlamentare ha unito pur dimostrando scelte molto spesso divisive.

Chi ha avuto la fortuna di lavorare al suo fianco ne ha fatto un ritratto professionale e umano della donna che con il partito radicale sin dal 1978 assieme all’amico Marco Pannella ha provato a cambiare molte cose in questo paese andando contro gli schemi prefissati.

L’esperienza anche al parlamento europeo le ha permesso di misurarsi al di fuori dell’Italia dove è stata riconosciuta come una parlamentare diretta e concreta verso le proprie battaglie.

Il messaggio di Giorgia Meloni

Anche Giorgia Meloni ha voluto mostrare cordoglio per la morte di Emma Bonino con un messaggio sui propri profili social.

“Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana” nonostante le distanze a livello di visioni politiche Meloni ne ha riconosciuto il ruolo pubblico nazionale investito da Bonino.

Il messaggio è terminato con parole di cordoglio rivolte agli affetti più cari della parlamentare radicale in questo momento di dolore.

Durante un incontro a Vercelli Meloni ha svelato che sono in corso tutte le procedure per garantire le esequie di Stato a Emma Bonino. Al momento non si hanno notizie esatte sulla data dei funerali ma è molto probabile che si terranno il prossimo lunedì, ancora sconosciuto il luogo, se Bra dove Bonino è nata o Roma dove ha vissuto e ha svolto l’attività politica.