Levante rivela il segreto del suo legame con Pietro Palumbo: la sapiosessualità

Levante, artista di grande talento e personalità, ha recentemente aperto il suo cuore su un aspetto molto intimo della sua vita sentimentale. Durante un’intervista a Say Waaad?!? programma di Radio Deejay ha parlato apertamente di sapiosessualità un termine che descrive un’attrazione profondamente legata all’intelligenza e alla conoscenza dell’altra persona.

La cantante ha spiegato che, per lei, l’attrazione non si limita all’aspetto fisico, ma si estende a ciò che una persona ha da offrire a livello intellettuale. Questo concetto ha trovato una concreta applicazione nella sua relazione con Pietro Palumbo, avvocato 38enne e padre della sua figlia Alma Futura.

La sapiosessualità di Levante: un’attrazione basata sulla conoscenza

Levante ha definito la sapiosessualità come l’attrazione verso la conoscenza. “Sapiosessuale è colui o colei che è attratto dalla conoscenza” ha spiegato, sottolineando come l’intelligenza e la cultura possano diventare potenti forme di attrazione.

La cantante ha ammesso di trovare Pietro Palumbo fisicamente attraente, descrivendolo come “un uomo veramente molto bello, proprio un bonazzo”.

Tuttavia, ciò che l’ha davvero conquistata è la sua mente brillante. “La cosa che mi ha conquistato di lui è che è proprio un genio. Io lo adoro” ha confessato con entusiasmo.

Il ruolo del confronto intellettuale nella relazione

Il rapporto tra Levante e Pietro Palumbo sembra trovare uno dei suoi punti di forza nel confronto intellettuale. La cantante ha raccontato con ironia come le discussioni filosofiche con il compagno la lascino completamente affascinata. “Parliamo di filosofia e io rimango appesa come una babba” ha rivelato, mostrando quanto apprezzi la profondità delle loro conversazioni.

Questo approccio unico all’attrazione ha portato a una relazione solida e significativa, culminata nella nascita della loro figlia Alma Futura. Per Levante, l’intelligenza e la capacità di stimolare il dialogo sono elementi fondamentali di un legame duraturo.

Levante e il Festival di Sanremo 2026: un futuro professionale intenso

Mentre Levante continua a esplorare e condividere i dettagli della sua vita privata, l’attenzione si sposta anche sul suo futuro professionale. L’artista è infatti tra i Big del Festival di Sanremo 2026 un appuntamento che la riporterà sotto i riflettori della manifestazione musicale italiana più seguita.

Questo evento rappresenta un’opportunità importante per Levante di mostrare il suo talento e la sua capacità di connettersi con il pubblico, sia attraverso la sua musica che attraverso le sue storie personali. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 promette di essere un momento significativo nella sua carriera, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama musicale italiano.