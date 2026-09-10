"Perché è finita": Katia Ricciarelli e la verità sul matrimonio con Pippo ...

"Perché è finita": Katia Ricciarelli e la verità sul matrimonio con Pippo ...

Katia Ricciarelli è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” dove ha parlato della fine del matrimonio con Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli a La Volta Buona: il ricordo di Pippo Baudo

Nel salotto di Caterina Balivo a “La Volta Buona” si è seduta Katia Ricciarelli la quale, tra le altre cose, ha parlato di Pippo Baudo, a circa un anno dalla scomparsa dell’amato conduttore.

La storia d’amore tra Katia e Pippo è durata ben 18 anni, col matrimonio celebrato nel 1986 sino alla separazione nel 2004 e il divorzio tre anni più tardi. Ma, come mai si sono lasciati? Ecco che la soprano ha raccontato un retroscena.

Katia Ricciarelli, il retroscena su Pippo Baudo: “Ecco perché è finita”

Ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, Katia Ricciarelli ha parlato della fine del matrimonio con Pippo Baudo: “Tra noi non ha funzionato perché c’erano silenzi infiniti. Ci siamo sposati dopo due mesi di fidanzamento. Quando si ha una certa età non ha senso di aspettare mesi e anni prima di sposarsi.

Pensavamo entrambi che il nostro fosse l’ultimo amore della nostra vita. Io giravo molto, lui invece per lavoro stava spesso a casa. Quando tornavo era difficile ritrovare il filo, c’erano dei silenzi infiniti, che è la cosa peggiore. A me piace tanto parlare, al limite litighiamo e poi facciamo pace. Ero molto gelosa, ho fatto tante scenate di gelosia. Una volta ho preso la valigia e me ne sono andata. Speravo mi fermasse, ma non lo ha fatto e mi sono trovata sola fuori come una cretina.”