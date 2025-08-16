Se ne va il re dei presentatori tv, la leggenda della televisione italiana. É morto all’età di 89 anni Pippo Baudo, il maestro del piccolo schermo, Nato a Militello e laureato in giurisprudenza ma innamorato, sin dalla giovane età, del mondo dello spettacolo. Ha condotto ben tredici Festival di Sanremo oltre ad innumerevoli programmi televisivi.

É morto Pippo Baudo, la leggenda della tv aveva 89 anni

Simbolo della televisione italiana, oltre alle indimenticabili conduzioni del Festival della Canzone Italiana ha condotto decine di programmi di grande successo, a cominciare da Canzonissima, per proseguire con Domenica In. La conferma della scomparsa di Pippo Baudo, avvenuta il 16 agosto all’età di 89 anni, è stata confermata dall’avvocato Giorgio Assumma, legale e grande amico del conduttore: è stata appresa da fonti vicine alla famiglia. L’ultima uscita pubblica, in sedia a rotelle ma sempre sorridente, risaliva alla festa per i 90 anni di Pierfrancesco Pingitore. Nel mese di febbraio era comparso, con Tullio Solenghi e Massimo Lopez, in una foto condivisa sui social.



Morto Pippo Baudo: le reazioni di Giorgia Meloni e Alba Parietti

“Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni”. Sono state queste le prime parole della premier Giorgia Meloni non appena si è diffusa la notizia della morte di Pippo Baudo. Tra i primi a rendere omaggio a Baudo anche Alba Parietti che con un messaggio su Instagram lo ha così ricordato: “Con te si chiude definitivamente un’epoca. Sei stato il più grande, sei stato la Televisione. Il maestro di tutti: duro, esigente, ma capace di dare enormi possibilità. Io ti sarò sempre grata, nel bene e nel male, per avermi voluta, per avermi anche combattuta, ma soprattutto per avermi insegnato tanto”.

“Mi dispiace, Pippo – ha aggiunto Alba Parietti che con Baudo ha condiviso palchi iconici – Mi dispiace sinceramente. Mi dispiace non esserci, perché so che tutti avrebbero voluto celebrarti. Sono attonita e disorientata. Sei stato uno di quei padri difficili e straordinari, di cui però sarà impossibile fare a meno. Una montagna impossibile da scalare. Ciao Pippo, buon viaggio. Mancherai a questa televisione, ai telespettatori, e tanto anche a tutti noi che l’abbiamo fatta e che ti dobbiamo dire grazie”.

Morto Pippo Baudo, il ricordo di Mara Venier, Gerry Scotti, Simona Ventura e Antonella Clerici

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Pippo Baudo. Come quello di Antonella Clerici che su Instagram scrive: “Grande, immenso, inarrivabile” “Buon viaggio Pippo…. grazie per tutto. Non trovo le parole, mi sembra di sminuire cosa sei stato e quanto tutti noi ti dobbiamo molto. Grande, immenso, inarrivabile”.

E ancora Mara Venier: “Non riesco, l’ho saputo, non stava bene, ma non pensavo che la cosa potesse precipitare. Da un po’ di tempo mi dicevano che non stava bene, se ne parlava da tanto tempo. Non ci ho creduto come tante altre volte. Ho chiamato Renzo Arbore, ha fatto parte della nostra vita. Anni e anni della vita mia e di Renzo, un pezzo di vita nostra, un legame di amicizia fortissimo. Io gli devo moltissimo. Mi ha sempre voluto bene. Un grande dolore, mi ha dato tanto, ha dato a tutti. A tutti gli italiani. Siamo tutti scioccati”. Simona Ventura ha scritto: “Sei stato il mio maestro, non ti dimenticherò mai!!! Buon viaggio Pippo”.

Mentre Gerry Scotti ha salutato così il maestro: “Pippo un grande, un gigante, un vero numero uno. Un grande, un gigante, un vero numero uno. Tutti gli dobbiamo qualcosa, come telespettatori e come addetti ai lavori. Gli volevo bene e me ne voleva: sono onorato di questo sentimento. In particolare, in un momento di indecisione nei lontani anni ’80, una sua telefonata mi spinse a divenire ciò che sono divenuto: potere della sua voce! Grazie Pippo, l’Italia ti vuole bene”.